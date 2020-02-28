الذهب يتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، مع تراجع سعر الذهب عالميا بسبب جنى الارباح، عقب صعود الأسعار لمستوى كبير بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا فى عدد من الدول بخلاف الصين.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 يسجل 610 جنيهات

عيار 21 يسجل 712 جنيها

عيار 24 يسجل 813 جنيها

الجنيه الذهب 5696 جنيها

اوقية الذهب 1632 دولارا

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، فى حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.

كان السعر الفورى للذهب ارتفع 0.8 % إلى 1651.95 دولار للأوقية (الأونصة). وقفزت الأسعار أكثر من 1% خلال معاملات يوم الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3 % فقط، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة مسجلة 1654 دولارا، بحسب وكالة رويترز.

وأرجعت شعبة المعادن الثمينة ارتفاع أسعار الذهب الأيام القليلة الماضية عالميا ومحليا إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادى والنمو العالمى بانتشار فيروس كورونا، مما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا.

وفى المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2787.64 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار فى وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.2 % مسجلا 921.62 دولار، بعد أن لامس فى وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر، وارتفعت الفضة 1.3 % إلى 18.12 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أقل سعر فى أسبوع خلال الجلسة السابقة.

وقال نادى نجيب عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن الأسعار أخذت طريقها إلى التراجع مع اتجاه جنى الأرباح، لكن الأسعار لن تستقر عند هذا الحد واتوقع صعود جديد بسبب كورونا.