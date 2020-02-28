الداخلية تشارك فى مبادرة "نور الحياة" الرئاسية لعلاج أمراض العيون بالمجان

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شاركت وزاة الداخلية في مبادرة " نور حياة" لاكتشاف وعلاج أمراض العيون.

جاء ذلك فى ضوء انطلاق مبادرة "نور حياة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، لاكتشاف وعلاج أمراض العيون للمواطنين بالمجان، وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

و استقبلت مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط، عدد من المواطنين المرضى التى تتطلب حالتهم المرضية إجراء عمليات جراحية، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم داخل العيادات المجهزة بالمستشفى تمهيداً لإجراء العمليات اللازمة لهم، و لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من المواطنين مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.



كانت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الأمن الاجتماعى - إدارة شرطة الرعاية اللاحقة- بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، قد نظمت قافلة طبية للكشف على أسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.





وتم توقيع الكشف الطبى على الأسر بمقر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وأعرب المواطنين عن سعادتهم بهذه المبادرة من وزارة الداخلية.

وعلى جانب اخر، وزع قطاع الأمن الإجتماعى ممثلاً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة العديد من المساعدات العينية لـ (345) حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوى الإعاقة من تلك الأسر

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين..إنطلاقاً من الدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية الهادف إلى إستمرار تنفيذ المبادرات الإنسانية والمجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.. وحرصاً من الوزارة على تقديم الدعم المُستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلاً لمبادئ حقوق الإنسان.















