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الحكومة: لا نية لخصخصة مبنى ماسبيرو فى إطار خطة تطويره

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:26 ص
الحكومة: لا نية لخصخصة مبنى ماسبيرو فى إطار خطة تطويره ماسبيرو
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، تواصل المركز مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لخصخصة مبنى "ماسبيرو"، مُوضحةً أن مبنى "ماسبيرو" يعد أحد أهم المباني التاريخية للدولة، والتي لا يمكن المساس بها، مُشيرةً إلى تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءته والاستفادة من جميع الكوادر البشرية‪ ‬به.
 
وتهدف خطة التطوير إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم في تحسين أوضاع هذا الصرح مالياً، وزيادة إيراداته، وتعتمد تلك الخطة على تطوير المحتوى نفسه وما يقدم من برامج، وذلك بما يسهم في عودة مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري.
 
وقد قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين بهدف تقديم محتوى متطور على شاشات التليفزيون المصري، وذلك من خلال تبادل الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين، وتهدف تلك البروتوكولات إلى تطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، من خلال تحديث الشكل والأداء، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حالياً منها أو القنوات الجديدة التي سيتم افتتاحها.
 
 

خصخصة ماسبيرو

الوطنية للاعلام

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مجلس الوزراء

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مصر

مصطفى مدبولى

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