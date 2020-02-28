الحكومة تكذب شائعة تهجير أهالى العشوائيات قسرياً دون تعويضهم

كتبت هند مختار

نفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً بمختلف المحافظات دون تعويضهم، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأى محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويض، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير).

وأوضحت وزارة الإسكان، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة، إنه يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة فى مناطق غير آمنة، تهدد حياتهم.

وفي ضوء ما حققته الدولة من إنجازات في هذا الملف، فقد تم إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وقلق المواطنين.