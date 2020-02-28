اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 09:26 م
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الجرعات العالية من فيتامين C قد تعزز العلاج المناعى فى مكافحة السرطان

الجمعة، 28 فبراير 2020 08:00 م
الجرعات العالية من فيتامين C قد تعزز العلاج المناعى فى مكافحة السرطان السرطان
كتب بيتر إبراهيم

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اكتشف فريق من الباحثين في إيطاليا أن إعطاء الفئران المصابة بالسرطان جرعات عالية من فيتامين C (حمض الأسكوربيك) يعزز العلاج المناعي ، مما يؤدي إلى تباطؤ أو توقف نمو الورم.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، بالرجوع إلى سبعينيات القرن العشرين ، شكك الباحثون الطبيون في أن إعطاء مرضى السرطان جرعات عالية من فيتامين (C) قد يساعد في تقليل نمو الورم – كما أن الدراسات اللاحقة لها فشلت في العثور على أي فوائد وفقد الباحثون الاهتمام.

وفي السنوات الأخيرة ، انتعش الاهتمام باستخدام فيتامين C لعلاج مرضى السرطان، وقام الباحثون بحقن فيتامين (سى) مباشرة في الأوردة لفئران الاختبار كجزء من نظام العلاج المناعي ، ومن ثم رصد نمو الورم.

ووجد الباحثون أن إضافة جرعات عالية من فيتامين C دون علاج مناعي أدى إلى تأخر نمو الورم في الفئران، وعندما تم إعطاؤه كجزء من نظام العلاج المناعي مع الفئران، وجدوا أنه تباطأ أو توقف نمو سرطان الجلد، وأورام القولون والمستقيم ، والبنكرياس وسرطان الثدي.

ويشير الباحثون إلى أن العقبة الرئيسية التي تقف في طريق استخدام فيتامين C لعلاج مرضى السرطان البشري هي إمكانية حدوث آثار جانبية، وقد لاحظوا أنهم أعطوا الفئران التي خضعت للاختبار كمية فيتامين C في برتقالة واحدة يوميًا لعدة أيام، لكن عند ترجمة هذا إلى البشر يعني إعطاء ما يعادل 2000 برتقال يوميًا لفترة من الزمن.

وعلاوة على ذلك ، وجدوا أنها فعلت ذلك من خلال توفير الدعم للخلايا التائية، ووجدوا أيضًا أن فيتامين C عزز فعالية الأجسام المضادة، ووجدوا أنه في بعض الحالات ، أدى إضافة فيتامين C مع نظام العلاج المناعي إلى اختفاء بعض أورام سرطان الثدي تمامًا.

 


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العلاج المناعى

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