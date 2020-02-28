التعليم العالى تنشر إنفوجراف لخطة رفع مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

كتب محمد صبحى

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خطة الوزارة لرفع مكانة الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية والتى تدور حول 14 محور أساسى وهى:

1 - زيادة براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة.

2 - وضع مخطط لإنشاء وادارة الحاضنات بأنواعها.

3 - حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

4 - التواصل مع خريجى الجامعات الفائزين بجوائز دولية أو تقلدوا مناصب عالمية.

5 - المتابعة الدورية للموقع الإلكترونى للجهة المانحة لجائزتى نوبل وجائزة المجال فى الرياضيات.

6 - زيادة النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى الملات الدولية زيادة البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية.

7 - إعادة النظر فى دراسة خطط تكليف المهبلة المعاونة فى ضوء الاحتياجات التعليمية والبحثية الموثقة بإحصائيات رقمية موضوعية.

8 - تحديث الموقع الإلكترونى للجامعة.

‏‏9 - وضع خطط مستقبلية لإنشاء وادى علوم الجامعة.

‏‏10 - زيادة الدخل الكلى بجميع أشكاله 10 وأنواعه من الصناعة والابتكار

‏‏11 - تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المؤتمرات الدولية الكبرى .

‏12 - الاشتراك فى قاعدة بيانات Scival التابعة لـ Scopus .

‏‏13 - إبراز العمل التاريخى للجامعة وكلياتها وإضافة جميع نقاط القوة التاريخية والمعاصرة على موقعها الإلكتروني

‏‏14 - إنشاء مجلة إلكترونية على موقع الجامعة تحتوى على ملخصات إنجليزية لجميع الأبحاث التى تصدر باللغة العربية فى مجلات الجامعة المختلفة .





وتلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول إعلان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF عن البرنامج السنوى للمنح لعام 2020 -2021.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر من وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة ، إلى تنوع المنح المقدمة طبقاً للبرنامج والتى شملت عددًا من المجالات، منها:

تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" فى الشرق الأوسط- الابتكار الرقمى فى التعليم الجامعي- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020- التعاون العلمى لفترة 2020-2021: - دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة فى مؤتمر علمى 2020- منح المشاركة فى مؤتمر علمى 2020 بالشرق الأوسط"

وأشار التقرير إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل لمنح من خلال الرابط الاتي:

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1276

وأوضح التقرير بحسب بيان وزارة التعليم العالى ، أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.