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التعليم العالى تعلن عن منح دراسية بالوكالة الجامعية الفرنكوفونية وبيلاروسيا

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:25 م
التعليم العالى تعلن عن منح دراسية بالوكالة الجامعية الفرنكوفونية وبيلاروسيا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول إعلان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF عن البرنامج السنوى للمنح لعام 2020 -2021.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر من وزارة التعليم العالى اليوم الجمعة ، إلى تنوع المنح المقدمة طبقاً للبرنامج والتى شملت عددًا من المجالات، منها:

"تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" فى الشرق الأوسط- الابتكار الرقمى فى التعليم الجامعي- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020- التعاون العلمى لفترة 2020-2021: - دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة فى مؤتمر علمى 2020- منح المشاركة فى مؤتمر علمى 2020 بالشرق الأوسط".

وأشار التقرير إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل لمنح من خلال الرابط الاتي:

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1276

وأوضح التقرير بحسب بيان وزارة التعليم العالى ، أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.

ومن ناحية آخرى، أوضح التقرير تقديم عدد من المنح الدراسية المقدمة من دولة بيلاروسيا، وذلك عن طريق سفارة بيلاروسيا بالقاهرة.

وأشار التقرير إلى تقديم العديد من مؤسسات التعليم العالى فى بيلاروسيا بعض المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للعام الدراسى 2021-2022 وتشمل المنح الآتية:

1. (3) منح لدرجة البكالوريوس فى العلوم الطبية.

2. (3) منح لدرجة البكالوريوس فى نظم المعلومات والتكنولوجيا.

3. (3) منح لدرجه البكالوريوس فى الدعم التقنى فى مجال الزراعة.

4. (1) منحة ماجستير فى اللغة الروسية.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة سوف تكون باللغة الروسية، وأن آخر موعد للتقدم هو: 5 مارس 2020، مع ترجمة جميع المستندات المقدمة لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة إلى اللغة الروسية.

ويمكن التعرف على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:

http://egypt.mfa.gov.by/en/embassy/news/fb43978dab6a4dc9.html

كما لفت التقرير إلى استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المركزية للبعثات، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


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