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التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:23 م
التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى رؤساء صندوقى التامين الإجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارا من الاحد المقبل لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيها .

وأوضحت القباج، فى بيان اليوم، أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات و تشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات .

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها يزيد عن 3.42 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.84 مليار جنيه ، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 5.98 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.24 مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف 4.43 مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن 1.66 مليون قائم بالصرف .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت زيادة عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 3 مليون و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، جاء ذلك خلال إطلاق الوزيرة، برنامج "وعى للتنمية المجتمعية"، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال ومكافحة المخدرات بهدف استكمال التنمية المستدامة، والاستثمار فى البشر، والتصدى للفقر بكل أشكاله سواء مالى أو فكرى، من خلال توثيق العلاقة بالمتطوعين والعمل الميدانى، والجمعيات الأهلية.

كما أشارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم دمج مكون برنامج "وعي" فى 144 قرية فى 11 محافظة فى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، بإجمالى 20 مليون، لافته إلى أن الحكومة تتوجه نحو بناء البنية التحتية، وبرامج التنمية الاقتصادية ، والحماية الاجتماعية، والتنمية الثقافية، خاصة مع ظهور بعض الممارسات الخاطئة فى الآونة الأخيرة، مثل العنف، وختان الإناث، ومكافحة الإدمان، حيث أن رسالة "وعي" هدفها بناء قيم واتجاهات إيجابية، وتكوين قيم واتجاهات سلوكية.

 


التضامن

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