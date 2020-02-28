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الابن والأم متهمان.. محكمة أمريكية تحل لغز جريمتى قتل وقعتا منذ 25 عاما.. التفاصيل

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:00 م
الابن والأم متهمان.. محكمة أمريكية تحل لغز جريمتى قتل وقعتا منذ 25 عاما.. التفاصيل الأم وابنها المتهمان بجريمتى القتل
كتب محمد رضا

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اقترب القضاء الأمريكى من إسدال الستار على لغز جريمتى قتل مروعتين وقعتا قبل نحو ربع قرن، وبحسب التفاصيل التى أوردتها شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، الجمعة، فقد وجهت 7 تهم بالقتل، والتآمر من أجل القتل، إلى الأم ديلوريس مورجان، البالغة من العمر 66 عامًا، وابنها تيد كونورز، البالغ من العمر 47 عامًا.

 

وقام الابن نيابة عن أمه بقتل زوجها نيكولاس كونورز بالرصاص عام 1995 فى ولاية نيوجرسى الأمريكية، بحسب ما يقول المدعون العامون فى القضية، وبحسب السلطات، فإن دافع الجريمة كان الحصول على بوليصة تأمين على الحياة تبلغ قيمتها نحو 200 ألف دولار.

الأم وابنها المتهمان بجريمتى القتل
الأم وابنها المتهمان بجريمتى القتل

 

وقال المدعون، إن الابن اعترف بأنه تآمر مع والدته لارتكاب جريمة قتل زوجها، كما اعترف أيضًا بالتآمر معها لقتل شقيقتها ميخيا، فى أواخر عام 1994، بعد طعنها 23 مرة، وقال الابن - الذى اعترف بأنه يتاجر بالمخدرات - بأنه قتل شقيقة والدته، لأنها كانت سببا فى "خسارته أمواله"، يأتى هذا فيما بقيت القضية لغزا لسنوات طويلة، حتى عثرت السلطات على طرف الخيط قبل أشهر معدودة، وتم اعتقال الأم وابنها فى يناير الماضى، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

ويشار إلى أنه فى قضية قتل أسرية شبيهة، كانت قد أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية فى شيكاغو، مطلع شهر فبراير الجارى، حكمًا بالسجن لمدة 99 عامًا على مغنى الراب كومان ويلسون، وذلك بعد إدانته بتهمة قتل والدته، وأصدر القاضى فى مقاطعة كوك ستانلى ساكس، حكما بسجن مغنى الراب، الذى يعرف أيضا باسم "يونج كيو سى"، 99 عامًا، كما قضى بسجن القاتل المأجور يوجين سبنسر لمدة 100 عام بتهمة قتل يولاندا هولمز، والدة كومان، فى العام 2012.

 

وقال القاضى ساكس، وهو يحدق من مقعده المرتفع فى قاعة المحكمة فى كل من ويلسون، البالغ من العمر الآن 30 عامًا، وسبنسر، إن "الكلمة لوصف ما حدث لا تضاهيها أى كلمات وهى قتل الأم"، بحسب ما ذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز الأمريكية.

 

وأشار القاضى ساكس، إلى أن ويلسون كان فى الثالثة والعشرين من العمر وقت مقتل هولمز بالرصاص فى شقتها فى نورث سايد، حيث أمر بقتلها مستعينا بقاتل مأجور، وأضاف القاضى، خلال الحكم الصادر على مغنى الراب، أن الأم هولمز أعطت ابنها كل ما يحتاجه، سيارة وعملا، وأضاف "يمكن القول إنها دللته وأفسدته، فقد أعطت كومان حياة، ولكنه ردّ لها المعروف بأن قتلها".

 

وأظهرت السجلات أن المغنى سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته فى الأشهر التى تلت مقتلها، وأنفق المال على الملابس المبهرجة، وعدّل سيارته حيث أضاف أجنحة على مركبته من نوع فورد موستانغ التى اشترتها له الضحية، وذلك وفق ما نقلته "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

وفى مقطع فيديو، قام ويلسون بتصويره ونشره على الإنترنت، شوهد وهو يلقى نقودا على معجبيه ويقول إنه يعرف كيفية "رد الجميل" إليهم، وبعد إصدار الحكم على ويلسون، سئل عما إذا كان لديه أى شىء يقوله قبل أن يصدر ساكس قراره النهائى، فقال "أريد فقط أن أقول، أن لا أحد أحب أمى أكثر منى.. لقد كانت كل ما أملك.. هذا كل ما فى الأمر"، حسبما نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتعليقًا على الحكم، قال أقارب كومان إن قتل هولمز والتهم الموجهة إلى ابنها بعد ما يقرب من عام قد "مزق" العائلة المتماسكة.

 


جريمة قتل

محكمة امريكية

محكمة فيدرالية

محكمة فيدرالية امريكية

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