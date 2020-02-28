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الأمير منصور بن متعب يقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير

الجمعة، 28 فبراير 2020 11:44 م
الأمير منصور بن متعب يقدم العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير الأمير منصور بن متعب يقدم العزاء لسوزان مبارك
كتب محمد السيد

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قدم الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود و الوفد المرافق له، واجب العزاء في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحرص الأمير منصور بن متعب على تقديم واجب العزاء لسوزان مبارك بمسجد المشير طنطاوى.

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شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الأربعاء في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء  الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

 


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السعودية

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