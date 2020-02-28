الأحد..سهرة مع الكلارينت لـ"هدى حسنى" بأوبرا الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا مساء الأحد المقبل لعازفة الكلارينت هدى حسنى وفرقتها، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الألحان منها "فيها حاجة حلوة" "قلبى دليلى "انا بعشق البحر" ، "ان راح منك يا عين "، "اطلب عنيه " ، "حلوة يا بلدى " ، "الدنيا ربيع " ، "ال جانى بعد يومين " ، بالاضافة إلى ميدلى لالحان كل من الفنان محمد عبد الوهاب و الفنانة فيروز، كما يشارك بالحفل الفنان محمد الخولى بمجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل منها" لأمش اما اللى ابكى" ،"فين طريقك " ، "حاجة غريبة "،"التوبة".

و هدى حسنى تخرجت من المعهد العالى الكونسرفتوار فى عام 1998 وحصلت على درجتى الماجستير والدكتوراة وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية والعالمية منها مهرجان دبى ، مهرجان بعلبك ، مهرجان جرش ، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التى لاقت نجاحا جماهيريا كبير