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الأحد..سهرة مع الكلارينت لـ"هدى حسنى" بأوبرا الاسكندرية

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:01 م
الأحد..سهرة مع الكلارينت لـ"هدى حسنى" بأوبرا الاسكندرية جانب من حفل سابق
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا مساء الأحد المقبل لعازفة الكلارينت هدى حسنى وفرقتها، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الألحان منها "فيها حاجة حلوة" "قلبى دليلى "انا بعشق البحر" ، "ان راح منك يا عين "، "اطلب عنيه " ، "حلوة يا بلدى " ، "الدنيا ربيع " ، "ال جانى بعد يومين " ، بالاضافة إلى ميدلى لالحان كل من الفنان  محمد عبد الوهاب و الفنانة فيروز، كما يشارك بالحفل الفنان محمد الخولى بمجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل منها" لأمش اما اللى ابكى" ،"فين طريقك " ، "حاجة غريبة "،"التوبة".

و هدى حسنى تخرجت من المعهد العالى الكونسرفتوار فى عام 1998 وحصلت على درجتى الماجستير والدكتوراة وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية والعالمية منها مهرجان دبى ، مهرجان بعلبك ، مهرجان جرش ، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التى لاقت نجاحا جماهيريا كبير


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