اصابة شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب اليوم شخصين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. بالفحص تبين إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتى أتوبيس وسيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون. وتم نقل المصابين المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت لقيت سيدتين مصرعهما ، فيما أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، في حادث تصادم وقع بطريق " القنايات – ديرب نجم" أمام قرية عرب شاهين، دائرة مركز شرطة ديرب نجم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير نيابة ديرب نجم، و بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بوقوع حادث تصادم أمام عرب شاهين، دائرة مركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية عرب شاهين، وأسفر الحادث عن مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي ديرب نجم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث من الطريق.