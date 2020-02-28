اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 02:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اصابة شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

الجمعة، 28 فبراير 2020 02:05 م
اصابة شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب اليوم شخصين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة. 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. 
 
بالفحص تبين إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتى أتوبيس وسيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.
 
وتم نقل المصابين المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وكانت لقيت سيدتين مصرعهما ، فيما أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور، في حادث تصادم وقع  بطريق " القنايات – ديرب نجم" أمام قرية عرب شاهين، دائرة مركز شرطة ديرب نجم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة جمعة الششتاوي، مدير نيابة ديرب نجم، و بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بوقوع حادث تصادم أمام عرب شاهين، دائرة مركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية عرب شاهين، وأسفر الحادث عن مصرع سيدتين وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلي مستشفي ديرب نجم، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث من الطريق.

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

تصادم سيارتين

وادى النطرون

البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

سيدة تعرض طفلها للبيع بـ 150 ألف جنيه أمام مستشفى بالمنيل بعد ميلاده بـ 24 ساعة.. الأم تعترف: تزوجت عرفى فى الشهر الخامس من الحمل وأحتاج أموالا للزواج رسمى..وتؤكد: حاولت التخلص من ابنى حتى لا يواجه مصيرا مجهولا

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

أهداف الخميس.. خماسية مانشستر يونايتد بالدورى الأوروبى وقمة السعودية

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة ترد على 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة