اليوم السابع
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الجمعة، 28 فبراير 2020 01:23 م
خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 6 حالات

الجمعة، 28 فبراير 2020 12:12 م
ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى سويسرا إلى 6 حالات كورونا
أ ش أ

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أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى ست حالات، وذكرت إذاعة "سويس إنفو" السويسرية، أنه تم تسجيل حالتى إصابة جديدتين فى مقاطعة "بازل" ليرتفع عدد الإصابات إلى 6.

وفى سياق متصل، حظرت الحكومة السويسرية جميع الفعاليات العامة التى تتضمن تجمع أكثر من ألف شخص حتى 15 مارس المقبل، وذلك لاحتواء تفشى فيروس كورونا.


يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك 4351 إصابة بفيروس كورونا و67 وفاة خارج الصين في 49 بلدا، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 ألفا والوفيات إلى 2858، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

 

وفي نفس السياق، أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن سويسرا قررت حظر التجمعات التي تتجاوز 1000 شخص إلى منتصف شهر مارس تحسبا لكورونا.

 

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن أسواق الأسهم العالمية تتجه إلى أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية فى عام 2008 مع تراجع أسواق آسيا والباسفيك لليوم السابع بسبب المخاوف من فيروس كورونا  لبنما تبعت الأسهم فى طوكيو وول ستريت فى منطقة التصحيح.

 

 وانخفض مؤشر MSCI World 9.4 % خلال أسبوع  حتى اليوم الجمعة، وهو أسو أداء منذ نوفمبر 2008. وانخفض مؤشر Topi xفى اليابان بنسبة 3.7% فى حين انخفض كل من S&P/ASX 200 الاسترالى، و Kospiفى كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، ، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الثلاثة بأكثر من 10% عن أعلى مستويات لهم فى فبراير.

 

وأشارت العقود الآجلة لمؤشر 100 FTSE إلى انخفاض بنسبة 3.1% عند بدء التداول فى لندن، فى حين أشار مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للعقود الآجلة إلى انخفاض بنسبة 0.8% عند افتتاح وول ستريت فى وقت لاحق الجمعة.

 

وتقول فاينانشيال تايمز إن الأسواق العالمية بدأت هذا الأسبوع تستيقظ لخطر الفيروس الذى انتشر خارج آسيا حيث تراجعت الأسهم فى الصين ودول أخرى بشكل كبير.


كورونا

سويسرا

فيروس كورونا

بازل

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