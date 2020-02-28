اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 فبراير 2020 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة 4 نواب جدد فى البرلمانى الإيرانى بفيروس كورونا

الجمعة، 28 فبراير 2020 10:00 ص
إصابة 4 نواب جدد فى البرلمانى الإيرانى بفيروس كورونا البرلمان الايرانى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد على وكيلى، عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيرانى، تسجيل إصابة 4 نواب جدد فى البرلمان بفيروس كورونا، من أصل 30 نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم، حيث يضم البرلمان 290 نائبا، وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومى فى البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقى، أكدا إصابتهما بالفيروس.

وكان النائب الإيرانى مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية بالبرلمان، أعلن إصابته بفيروس كورونا المتفشى فى إيران والذى حصد حتى الآن أرواح 22 شخصا وإصابة 141 منذ انتشاره فى مختلف المدن الإيرانية.

وقال ذو النور، فى مقطع الفيديو الذى نشره على مواقع التواصل الاجتماعى "توتير"، قال فيه أن نتائج تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية.

وأعلنت إيران رسميا عن إصابة وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا إيراج حريرجى، بعد أن ظهر فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة روحانى يتصبب عرقا، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى وفقا لوكالة إيلنا الإيرانية.

كما أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جاءت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة، وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسى، ودعا للأفراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشى الفيروس فى السجون.

وكانت  وكالة إرنا للأنباء، ذكرت أمس الخميس، أن 22 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد في إيران، وأظهر رسم توضيحى للوكالة أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالمرض بلغ 141.

وأعلنت سلطات إيران فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس "كورونا" وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.


ايران

فيروس كورونا

كورونا

فيروس كورونا الجديد

البرلمان الايرانى

أعضاء البرلمان الايرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد فى دقيقة.. كورونا يلغى صلاة الجمعة فى إيران .. وطوارئ فى الخليج.. فيديو

الخميس، 27 فبراير 2020 10:12 م

الإمارات توقف خدمات نقل الركاب بالعبّارات مع إيران لحين إشعار آخر بسبب كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 07:42 م

كورونا × إيران.. الفيروس القاتل يغزو قصر الرئاسة ..نائبة روحانى تنضم لقائمة المصابين الـ 245 و26 وفاة.. إلغاء صلاة الجمعة فى بعض المدن.. وقلق متزايد فى دول الجوار.. والبعثة المصرية: لا إصابات بين أفراد الجالية

الخميس، 27 فبراير 2020 07:00 م

الأنباء العمانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر إلى إيران

الخميس، 27 فبراير 2020 06:02 م

مرشد إيران يظهر فى رسالة للمسئولين عبر الفيديو بعد ارتفاع وفيات وإصابات كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 05:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تنفى 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

الصحة تنفى 3 شائعات.. أبرزها اكتشاف 7 حالات إصابة بكورونا فى مصر

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

التأمين الصحى الشامل يكشف 6 أدوار لطبيب الأسرة بالمنظومة.. اعرف التفاصيل

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لاستمرار صرف مقررات فبراير

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

الصحة: تسليم المعتمرين "كارت صحى" للمتابعة بعد العودة من السعودية

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

زيادة مساحات زراعة الفول لـ98 ألف فدان.. ولجان مرورية لزيادة الإنتاج

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

الداخلية: الإفصاح عن الحالة المرضية لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

هل تتوقف قطر عن تمويل قنوات الإخوان؟.. تعرف على التفاصيل

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

قطع المياه عن 5 أحياء فى الجيزة 10 ساعات مساء اليوم

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

سيارات إغاثة وخطوط ساخنة لنقل البلاغات لغرف عمليات المرور أثناء الشبورة

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

منظمو رحلات حج المسيحيين: ننتظر الصيف وانكسار موجة كورونا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

الحبس والغرامة عقوبة تبادل الاتهامات بين الأزواج عبر السوشيال ميديا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة