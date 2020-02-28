اليوم السابع
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أضرار الكمون عند الإفراط في تناوله منها تفاعله مع الأدوية

الجمعة، 28 فبراير 2020 01:00 ص
أضرار الكمون عند الإفراط في تناوله منها تفاعله مع الأدوية الكمون
كتبت فاطمة خليل

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الكمون من التوابل الشائعة التي نستخدمها جميعاً كإضافة لها مذاق مميز على الطعام، ويمكن تناوله مطحوناً أو على شكل بذور، وفوائد الكمون عديدة ولكن مثل أي شيء فإن الإفراط في تناول الكمون يكون له أضرار عديدة، في هذا التقرير نتعرف على اضرار الكمون عند الافراط في تناوله، وفقاً لموقع "emedihealth".

اضرار الكمون
اضرار الكمون
 

اضرار الكمون
 

اضرار الكمون تبرز غالباً عند الإفراط في تناوله، على المدى الطويل، والاستخدام المفرط للكمون قد يزيد من خطر النزيف ومضاعفات التنفس والتهاب الجلد، كما يجب على النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك المصابات بالقرحة أو أمراض الجهاز التنفسي، توخي الحذر عند تناول الكمون.

التفاعل مع الأدوية

الكمون قد يخفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي ، قد يؤدي تناول الكمون مع الأدوية المضادة للسكري الأخرى إلى نقص السكر في الدم أو انخفاض السكر في الدم بشكل خطير.

قد يتداخل الكمون أيضًا مع المضادات الحيوية والأدوية المضادة للالتهابات والأدوية المضادة للتهيج.

تحدث دائمًا مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الكمون مع الأدوية الأخرى.

ردود الفعل التحسسية للكمون

يمكن أن تحدث الحساسية تجاه الكمون، على الرغم من أن ردود الفعل بواسطة الجسم المضاد نادرة جدًا، وكانت هناك تقارير حول الحساسية المفرطة كرد فعل لتناول الكمون ، وكذلك الزعتر والكزبرة والكراوية.

في عام 2015، نصحت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من الفول السوداني بتجنب الكمون قبل عام 2014.

الحمل والرضاعة الطبيعية

في بعض الثقافات، تم ربط استخدام الكمون بالإجهاض أثناء الحمل، لم يرتبط الاستهلاك المعتدل للكمون بأي آثار جانبية ضارة ، ولكن تحدثِ إلى طبيبك قبل تناول الكمون.

-لأن الكمون قد يؤثر على نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الجراحة، تجنب استخدام الكمون قبل أسبوعين من الجراحة.

اضرار الكمون 4
اضرار الكمون 

فوائد الكمون
 

فوائد الكمون تتمثل في أنه يساعد في مجموعة متنوعة من الأمراض، وتدعم الأبحاث بعض فوائد الكمون:

الكمون يساعد على الهضم

تم استخدام الكمون في جميع أنحاء العالم للمساعدة في الهضم ويعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والانتفاخ والإسهال والغازات والغثيان الصباحي وآلام المعدة والغثيان.

من المعروف أن مركب في الكمون يسمى الثيمول يساعد على الهضم من خلال دعم الغدد التي تنتج إنزيمات هضمية وأحماض وصفراء.

وقد قلل مستخلص الكمون الأعراض المرتبطة بأعراض القولون العصبي، بما في ذلك الانتفاخ وألم المعدة، والمخاط في البراز.

يعزز فقدان الوزن

تم استخدام الكمون لفقدان الوزن، وجدت بعض التجارب أن الكمون فعال في تقليل الوزن وانخفاض الدهون في الجسم وتقليل وزن الجسم والكوليسترول ومحيط الخصر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وجدت دراسة أخرى أن الكمون كان له نفس تأثيرات أحد أدوية إنقاص الوزن، حيث اتضح ذلك من خلال مؤشر وزن وكتلة الجسم.

السيطرة على مرض السكري

الكمون قد يساعد في السيطرة على مرض السكري من خلال التأثير على مستويات السكر في الدم، لكن يجب استخدامه بحذر إذا تم تناوله مع أدوية أخرى تخفض مستويات السكر في الدم.

وفي دراسة حديثة ، تم تحسين المضاعفات الناجمة عن مرض السكري عن طريق فيتامين E وزيت الكمون الأساسي. ووجدت الدراسة أيضا أن الكمون كان له تأثير أوسع وكان أكثر فائدة في السيطرة على مرض السكري من فيتامين   E .

وجدت دراسة أخرى أن الكمون قلل من مستوى السكر في الدم في الصيام، والهيموجلوبين، وعلامات الالتهابات لدى مرضى السكري.

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيف يعمل الكمون في الأفراد المصابين بداء السكري.

يخفض الكولسترول

الكمون يساعد في إدارة مستويات الكوليسترول وتعزيز نظام القلب والأوعية الدموية.

كشفت مراجعة لستة دراسات أن المشاركين الذين تناولوا الكمون رأوا انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

أظهرت الأبحاث أن الكمون يؤثر على الكوليسترول وقد يحسن مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

اضرار الكمون 5
اضرار الكمون 

اضرار الكمون

الكمون

اضرار الافراط فى تناول الكمون

فوائد الكمون

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