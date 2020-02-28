اليوم السابع
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أخبار مصر اليوم.. السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق مبارك

الجمعة، 28 فبراير 2020 06:00 م
أخبار مصر اليوم.. السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق مبارك السيسى

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نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم، حيث علم "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب كبير الياوران اللواء/ أ.ح صبري يوسف في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم.

السيسى ينيب كبير الياوران فى عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك مساء اليوم

علم "اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب كبير الياوران اللواء/ أ.ح صبري يوسف في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مساء اليوم.

كورونا يهدد حلم محمد صلاح وليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

كشفت الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم الجمعة، أن حلم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر في الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الاولى منذ عام 1990 بات مهدداً بسبب إنتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم ومنها بريطانيا.


أمن الشرقية: مدير مستشفى منيا القمح الأسبق قتل زوجته لمروره بحالة نفسية

أفاد مصدر أمني بالشرقية، أن مدير مستشفي منيا القمح الأسبق، حاول الإنتحار بإصابة نفسه بطلق ناري بالصدر، بعد قتله زوجته لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقله إلي مستشفي السعديين لإسعافه، فيما تم نقل جثة زوجته إلي مشرحة المستشفي العام.


مصطفى محمد يقود خط هجوم الزمالك أمام الترجى التونسى وأوناجم أساسى

كشف الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذى سيخوض به مباراته أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستشهد حضور 30 ألف مشجع من جماهير القلعة البيضاء.


مترو: اختبار عقار مضاد للملاريا على أكثر من 100 مصاب بكورونا فى الصين

يقوم الخبراء الصينيون الآن بتجربة عقاقير الملاريا القديمة كجزء من جهودهم لتطوير علاج لفيروس كورونا، الذى لا توجد له حاليًا أي علاجات مثبتة للعدوى المميتة ، في ظل توقعات العلماء بأن اللقاح لن يكون جاهزا قبل عام.

فيديو .. الأغاني الوطنية تشعل حماس جماهير الزمالك قبل مباراة الترجي
 
قامت هيئة استاد القاهرة بتشغيل أغاني وطنية في المدرجات قبل مباراة الزمالك والترجي التونسي الامر الذي أشعل حماس جماهير الزمالكالمتواجدة لمؤازرة الفريق قبل المباراة الهامة التي تنطلق في السادسة من مساء اليوم.

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 25 حالة

ينتشر فيروس كورونا فى إسبانيا بشكل سريع، وارتفع عدد الإصابات فى البلاد إلى 25 حالة خلال يوما واحدا، ويوجد حاليًا أربع حالات فى جزيرة تينيريفى ، وأربع حالات فى مدريد، وثلاث حالات ف كتالونيا، وحالة واحدة فى إشبيلية، وحالة واحدة فى كاستيلون، وثمانية فى منطقة بلنسية، وحالة واحدة فى لا غوميرا ، وحالة واحدة فى سيجوفيا.


المكسيك تعلن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت المكسيك عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها 


تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى 3 مدن عراقية

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مفوضية حقوق الإنسان العراقية سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في بغداد وأخرى بالنجف، كما تم تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا فى كركوك.


أول إصابة للحيوانات.. مريضة تنقل عدوى كورونا لكلبها ووضعه فى الحجر الصحى

تسبب فيروس كورونا في مقتل آلاف الأشخاص منذ اندلاع المرض في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، وعلى الرغم من أن آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية ثبت فيه عدم إصابة الحيوانات الأليفة بالفيروس، إلا أنه الآن يشتبه فى إصابتها بالفيروس.


إيران تغلق كافة المدارس فى البلاد من السبت للثلاثاء بسبب مخاوف من كورونا

أعلن وزير الصحة الإيرانى، اليوم الجمعة إغلاق كافة المدارس في البلاد من السبت للثلاثاء بسبب المخاوف من كورونا، وارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا القاتل في إيران إلى 34 شخصا وإصابة 388 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.


إسرائيل تعلن عن إصابتين لفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ4 أشخاص

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليصبح عدد المصابين 4 أشخاص.

 


أخبار مصر اليوم

السيسى

عزاء الرئيس الأسبق مبارك

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