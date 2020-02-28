أخبار المحافظات اليوم.. الاحتفال بتعافى صينى من كورونا فى مطروح

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الجمعة، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مستشفى النجيلة بمطروح تحتفل بخروج الصينى المتعافى من كورونا بالتورتة

ينشر اليوم السابع أول صورة للشخص الصينى المتعافى من فيروس كورونا، بعدما أتم فترة عزلة فى مستشفى النجيلة بمطروح، ويظهر فيها الشخص مع بعض الأطباء يحتفلون بتورتة بعد شفائه.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، أعلنتا تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تمامًا من الفيروس.

وأكد "جبور" أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيدًا بشفافية الحكومة بالإبلاغ الفوري عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية وأمدتها ببياناتها الوبائية، مما يسهم في دراسة وبائيات المرض في العالم.

وزير الأوقاف من الشرقية: الكورونا والكوارث الطبيعية "من آيات الله"

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة قاصدا "كورونا"، هى آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقام إلهى، مضيفا: "حاشا لله أن ينتقم من خلقه وهو أرحم الراحمين".

ونفى وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التى ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز ههيا فى محافظة الشرقية، أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقام إلهى من الدول غير المسلمة، لافتا إلى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بسبب موقعها الجعرافي للكوارث الطبيعية وأكثر من ذلك.

ودعا جمعة، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، واتخاذ معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعى، لعدم إثارة البلبلة ، والإعتماد في هذا الشأن علي المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسجد إبراهيم عبد الرحمن بعزبة البيه التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه على مساحة 900 متر، وبه مصلى للسيدات.

إصلاح سكة حديد مطروح وعبور أول قطار بعد رفع آثار حادث انقلاب القطار

عبر أول قطار على سكة قطار مطروح، عقب إصلاح السكة الحديد، ورفع آثار حادث انقلاب عربات القطار، مساء أمس الخميس، بمنقة سيدي عبد الرحمن، في الساحل الشمالي، بعد تمكن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الجمعة، من إنهاء أعمال رفع جرار القطار والعربة الأولى من مكان الحادث في نطاق قرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، وإعادة الأمور إلى طبيعتها على خط السكة الحديد الإسكندرية - مطروح.

واستمرت أعمال الإصلاح، عقب وقوع الحادث وحتى صباح اليوم، بمشاركة عناصر الهيئة الهندسية، والحماية المدنية بمديرية أمن مطروح، وهيئة السكك الحديدية، وتم رفع جرار القطار المطور رقم 654 القادم من مدينة الإسكندرية إلى مرسى مطروح، والذي تعرض للانقلاب بالكيلو 145 أمام قرية السياحية بعد قرية سيدي عبد الرحمن بنحو 3 كيلومترات.

وكان الحادث قد أسفر عن انقلاب الجرار والعربة الأولى وخروج العربة الثانية والثالثة عن القضبان، كما أسفر عن إصابة 44 شخصًا بإصابات متنوعة معظمها طفيفة، وتم نقلهم لمستشفيات الحمام والضبعة والعلمين المركزية، والمستشفى العام بمدينة مرسى مطروح.

وزير السياحة والآثار يتابع خطط تطوير المعالم السياحية بالأقصر

فى خطوة جديدة بمحافظة الأقصر لدعم حركة السياحة وتنشيطها بتطوير المعابد والمعالم، استقبلت مدينة الأقصر اليوم الجمعة، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة كل من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث قام الوزير بافتتاح البوابات الجديدة لمعبد الأقصر المصممة بطراز مميز ضمن مشروعات الهوية البصرية، لخدمة أفواج السياح من حول العالم، وتفقد الوزير خلال افتتاح البوابات أعمال التأمين وجهاز فحص الحقائب وكافة متعلقات السياح.

وخلال زيارة وزير السياحة والآثار لمعبد الأقصر التقى الدكتور خالد العنانى، بفوج سياحى بلجيكى وتحدث معهم حول انطباعهم عن تجميل وتطوير المعابد الفرعونية، وأثنى الفوج السياحى على الاكتشافات التي قام بها رجال الآثار المصريون خلال الفترة الماضية.

افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة قنا

تم افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء للمرة الأولى بمحافظة قنا داخل معبد دندرة بمحافظة قنا، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، و مدير أمن قنا أشرف غريب الداودى.

من جانبها، قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأفراد ودعم مشاعر التسامح ونبذ التعصب، مشيرة إلى أن إقامة المهرجان فى محافظة قنا يجسد الاهتمام بالصعيد، ويعبر عن الإيمان بقدرة الثقافة والفنون فى إعادة تشكيل الوعى.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العنانى إنه سعيد جدا بالحضور فى مهرجان دندرة، والتعاون مع أهل الصعيد لتقديم أنشطة مختلفة فى محافظات مصر.

متحف الغردقة يستعد للافتتاح خلال ساعات

خلال ساعات معدودة يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء يرافقه الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار متحف الغردقة، بعد الانتهاء من الانشاءات به وتجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية، ليكون أيقونة سياحية بالبحر الأحمر، والذي يعد أول متحف آثار يتم إنشاؤه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال المهندس خالد محفوظ، ممثل الشريك الخاص بالمتحف، في تصريحات صحفية، إن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات، وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

أضاف محفوظ أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، وبين الشركة الخاصة التي قامت بعملية الانشاءات، وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفي التي تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد علي، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتدير وزارة السياحة والآثار المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جودة عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

وتابع محفوظ أن هناك تخفيضات بلغت 5% للمجموعات السياحية وتطبيق نظام الجرد الإلكتروني كأول متحف في مصر يطبق هذه الخدمة، كما أن المتحف به مكان مخصص لتقديم عروض فنية لمختلف الفنون المصرية، بالإضافة إلى عروض الصوت والضوء، حيث حددت وزارة السياحة َالاثار تذاكر الدخول بقيمة 200 جنية للأجنبي و100 للطلاب الاجانب و80 جنية للمصري 40 للطالب.

جهاز تنمية المشروعات ينتهى من تمويل مشروعات بـ208 ملايين جنيه بشمال سيناء



نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات

قالت آمال زيدان، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، إن فرع شمال سيناء تمكن من تمويل مشروعات بقيمة 208.994 مليون جنيه خلال منذ انطلاقة العمل فى عام 2015.

وأوضحت "زيدان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروعات مولت بقروض وعددها 14376 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر وفرت 26 ألف فرصة عمل .وقالت، إن فرع الجهاز بشمال سيناء وفر منحًا بإجمالى تمويل 51.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة وفرت 7033 فرصة عمل.