وفاة جديدة بكورونا فى اليابان.. والمنظمات الرياضية تفرض قيودا لمواجهة الفيروس

رويترز

قالت وسائل إعلام يابانية اليوم الخميس، إن رجلا فى الثمانينات من العمر توفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، والرجل من جزيرة هوكايدو فى أقصى شمال اليابان، وبهذا يرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس فى اليابان إلى ثمانى حالات.

من جانبها فرضت المنظمات الرياضية في اليابان مجموعة هائلة من القيود الذاتية في إطار جهود متضافرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد قبل دورة ألعاب طوكيو هذا الصيف.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، أن المنظمات الرياضية في جميع أنحاء البلاد تستجيب لدعوة تأجيل أو إلغاء أو تعديل استقبال الفعاليات الكبرى على مدار الأسابيع المقبلة للتخفيف من انتشار الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي، الذي أدى إلى نحو 900 حالة إصابة مؤكدة في اليابان أغلبها على متن سفينة سياحية رست في يوكوهاما وخضعت للحجر الصحي.



واتخذ الدوري الياباني خطوة غير مسبوقة أمس الأول ليصبح أول دوري احترافي في أي رياضة بتأجيل المباريات الرسمية في البلاد.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد طالب منظمي الفعاليات الرياضية والثقافية الكبيرة خلال اجتماع لفريق عمل حكومي يتعامل مع تفشي الفيروس أمس، بدراسة تأجيل هذه الفعاليات أو إلغاؤها لمدة أسبوعين لتقليل خطر انتقال العدوى.



ورغم ذلك، قدمت اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة طوكيو للألعاب الأولمبية وأولمبياد الخاص تأكيدات متكررة بأن الألعاب ستُعقد في موعدها المقرر، برغم المخاوف الصحية المتزايدة وتزايد قرارات تأجيل أو إلغاء فعاليات كبرى في جميع أنحاء العالم.



وفي حين أن أيا من وزارة الصحة اليابانية أو لجنة طوكيو للألعاب الأولمبية لم يصدرا بعد قيودًا على المسابقات الرياضية، بدأ منظمو الفعاليات المحلية والبطولات والفرق الرياضية بالفعل تكثيف التدابير لمواجهة الفيروس في وقت سابق من هذا الشهر الجاري.



وفي هذا الصدد، طالبت الجهات المعنية الفعاليات التي تسمح بحضور الجمهور بمناشدة المشجعين للتخلي عن التقاليد القديمة في الاستعداد والاحتفال للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.