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وزارة الصحة المغربية تنفي وجود أي إصابة بـ"كورونا" بعد تسجيل 17 حالة محتملة

الخميس، 27 فبراير 2020 02:43 ص
وزارة الصحة المغربية تنفي وجود أي إصابة بـ"كورونا" بعد تسجيل 17 حالة محتملة تفشى فيروس كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 17 حالة محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، وتبين بعد إجراء التحاليل خلوها جميعا من هذا الفيروس.وأكدت الوزارة في بيان مساء أمس الأربعاء ، أن المغرب لم يسجل أي حالة لمرض فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ردا على بعض الشائعات التي تروج في بعض المواقع الإلكترونية المغربية.

وناشدت الوزارة كافة المواطنين ووسائل الإعلام وكذا جميع المتدخلين، بعدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والترويج لها، مشيرة إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الوبائية الوطنية يتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة.

من جهة أخرى ، قالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر اليوم الخميس ، إن المملكة قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن السعودية قررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا.

وأعلنت الوزارة أيضا تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وقالت إنها تهيب بمواطني المملكة عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

 

 


فيروس كورونا

كورونا

المغرب

السعودية

العمرة

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