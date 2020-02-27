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هل تنجو أفريقيا من فيروس كورونا بسبب ارتفاع حرارة الجو؟

الخميس، 27 فبراير 2020 03:55 م
هل تنجو أفريقيا من فيروس كورونا بسبب ارتفاع حرارة الجو؟ كورونا
كتبت: هناء أبو العز

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أظهر كاريكاتير ساخر، ارتداء الكرة الأرضية كمامة طبية، ليعبر عن الأوضاع الحالية التى يشهدها العالم فى مواجهة فيروس كورونا، الذى لم يترك بلدًا نامية أو متقدمة إلا واستوى على عروشها.
 
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ورغم النظرة إلى القارة السمراء بانتشار الأمراض فيها، وتفاقم الأوضاع الصحية بها، إلا أنها نجت من هذا الفيروس اللعين، واستعدت مطاراتها الدولية لمواجهة الفيروس، ومع اشتباه دولة ساحل العاج فى أحد طلابها العائدون من مدينة ووهان الصينية، إلا أنه تبين بعد الفحص إصابته بالأنفلونزا العادية.
 
ووفقًا للإحصائيات الطبية، فإنه لم يتم رصد حالات إصابة بكورونا في إفريقيا سوى اشتباه في جنسيات أجنبية وتبين سلبية نتائجهم، وخلوهم من الفيروس.
 
وأشار البعض إلى أن ارتفاع حرارة الطقس في الدول الأفريقية، السبب في عدم تواجد الفيروس بها.
 
وقد  اتخذت عدد من الدول الإفريقية تدابير احترازية عبر إجراء الفحص في المطارات والموانئ ومنافذ الدخول لمنع دخول فيروس كورونا القاتل المنتشر بشدة في الصين.
 
وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن درجة التأهب القصوى وشرعت في تنفيذ عمليات مراقبة للوافدين من الصين إضافة إلى تجهيز مركز للعزل بمستشفى الخرطوم التعليمي "القديم" وتجهيز إسعافات للطوارئ بمطار الخرطوم.
 
وكثفت جنوب السودان المراقبة في جميع نقاط الدخول وخاصة بمطار جوبا الدولي.
 
وقال وزير الصحة رياك غاي كوك في تصريحات صحفية "نحن نعمل مع وزارة النقل والطيران المدني لإجراء عملية فحص في نقاط الدخول الرئيسية بما في ذلك مطار جوبا كأولوية"، مشيرا إلى انه "لم يتم إعلان حالة كورونا في جنوب السودان وليس هناك سبب للهلع إلا أنه طالب التحلي باليقظة.
 
وفي أثيوبيا تم الشروع في تنفيذ إجراءات فحص المسافرين بمطار بولي الدولي في العاصمة أديس أبابا خصوصا الرحلات المباشرة التي تربط أديس أبابا بالمدن الصينية.
 
وتشمل الاجراءات التحقق من درجة حرارة الركاب الذين يصلون إلى المطار و حملات الوعي بالفيروس وطرق الوقاية منه.
 
كما تشهد المنافذ الحدودية الأوغندية حالة من الترصد لمنع انتشار فيروس كورونا . فقد أوكلت إلى الفرق التي تنقلت إلى هذه المنافذ من اجل إجراء فحوصات لوباء "ايبولا" مهمة إجراء فحوصات إضافية لضمان عدم مرور حالات مصابة بفيروس كورونا.
 
من جانبها أعلنت وزيرة الصحة الكينية أن بلادها مجهزة تجهيزا جيدا ومستعدة للتعامل مع أي حالات إصابة بفيروس كورونا مضيفة أن جميع الركاب الذين يدخلون كينيا من الصين سيخضعون لفحص شامل للفيروس قبل السماح لهم بدخول البلاد.
 
 
 
 
 

كورونا

افريقيا

العالم والكورونا

فيروس كورونا

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