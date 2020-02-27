ممرض إيرانى: المسئولون يخفون الحقائق حول أعداد وفيات فيروس كورونا

وكالات الأنباء

اتهم ممرض إيرانى من أحد مستشفيات قم المسئولين فى إيران بإخفاء الحقائق، حول فيروس كورونا وأعداد الوفيات. ففى مقطع مصور نشره على مواقع التواصل، كشف الشاب الذى يعمل ممرضا فى مستشفى كمكار فى مدينة قم الإيرانية، أن 8 مرضى توفوا خلال ساعات الليل الماضية، وقد كان شاهدا على ذلك.

وحسب موقع العربية، قال "ليلة البارحة فى دوامي الليلي مات 8 أشخاص، في ليلة واحدة، ومن بينهم فتاة عمرها 23 سنة، دون أي حالة مرضية مسبقة".

كما أضاف أن من بين المتوفين أيضا شابا عمره 29 وآخر لا يتجاوز الثلاثين، بالإضافة إلى امرأة عمرها أقل من خمسين".

وتابع "تلك المرأة الخمسينية كانت تتألم وتكلمني قبل موتها بنصف ساعة، قائلة أشعر أنّ حالتي الصحية تدهورت كنت بحال أفضل البارحة، ثمّ لفظت أنفاسها".

وختم قائلا "في ليلة واحدة مات 8 مرضى، فإلى متى يريد المسئولون إهمال تلك الوقائع والتستر عليها، والتعاطى معها بطريقة مثيرة للسخرية".

يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت الأربعاء وفاة 19 شخصاً جراء الفيروس، وإصابة حوالي 140، فى حين شكك العديد من الناشطين وحتى بعض النواب بتلك الأرقام، مؤكدين أنها أعلى بكثير.

كما أعلنت مساء الأربعاء فرض قيود على حرية التنقل داخل البلاد بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بإصابتهم به.