سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تستضيف المخرج اليابانى كازوهيرو صودا

الخميس، 27 فبراير 2020 12:08 م
مكتبة الإسكندرية تستضيف المخرج اليابانى كازوهيرو صودا المخرج الياباني كازوهيرو صودا
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستضيف اليوم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة المخرج الياباني كازوهيرو صودا أحد أهم مخرجي الأفلام التسجيلية في اليابان والعالم.

"صودا" مصور ومنتج ومخرج تسجيلي ياباني يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في صناعة الأفلام من مدرسة الفنون البصرية بنيويورك عام 1993، وتخصص في صناعة الأفلام التسجيلية بعد عمله لثمان سنوات في هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، قرر بعدها أن يتمرد على صناعة الأفلام التسجيلية التليفزيونية بالطريقة التقليدية، وابتكر "وصاياه العشر" في صناعة الأفلام التسجيلية المبنية بشكل أساسي على التأمل والمعايشة.

عُرِضَت أفلام صودا في العديد من المهرجانات الدولية، وحصدت عددًا كبيرًا من الجوائز، ويعرض آخر أفلامه "زيرو" حاليًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويتكون برنامج المخرج من أربعة أحداث رئيسية في القاهرة والإسكندرية، أولها يوم الأحد 1 مارس بمكتبة الإسكندرية، حيث يعرض فيلم "البحر الداخلي" الساعة السابعة مساءً.

وتقام يوم الثلاثاء 3 مارس محاضرة "الوصايا العشر في صناعة الأفلام التسجيلية" في تمام السابعة مساءً. المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة للعربية.

ويعرض يوم الأربعاء 4 مارس فيلم "البحر الداخلي" الساعة السابعة مساءً في بيت السناري بالقاهرة، كما تقام يوم الخميس 5 مارس محاضرة "الوصايا العشر في صناعة الأفلام التسجيلية" بمركز التحرير الثقافي بالقاهرة.

كما ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية فعالية "أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية" في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة (EduVation) للتعليم والتدريب، وعدد من المؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية في مصر.

يسلط أسبوع التعليم الضوء على بنك المعرفة المصري ونظام التعليم الجديد في مصر والأنماط المختلفة للتعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار، وإسهامات منظمات المجتمع المدني في رفع كفاءة الطلبة بمختلف المراحل الدراسية؛ وذلك من خلال محاضرات تعريفية وجلسات نقاشية وورش عمل على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج المعلمون 2030 الذي ينظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية.

كما سيتم تناول طرق تحفيز الطلاب والإبداع في التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسي في العملية التعليمية من خلال معرض للزائرين تعرض فيه المؤسسات التعليمية أعمالها وبراءات اختراع لطلاب التعليم الفني.

ويأتي أسبوع التعليم في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالاً لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.

 

 

 


مكتبة الإسكندرية

الأفلام التسجيلية

اليابان

مخرج ياباني

الفنون الجميلة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأجيل حفل عمر خيرت بمكتبة الإسكندرية بعد إعلان الحداد العام لوفاة مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:13 م

زايد للكتاب تعلن القائمة القصيرة فى الترجمة والنشر.. مكتبة الإسكندرية تنافس

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:08 ص

بتحب الأدب روح مكتبة الإسكندرية و"إزاى تحمى نفسك من كورونا" في مكتبة القاهرة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 ص

وزير الرياضة ومدير مكتبة الإسكندرية يتحدثون مع شباب الجامعات ضمن مؤتمر الاتحادات الطلابية

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 02:22 م

وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى بمكتبة الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اتحاد الكرة يوقع عقوبات جديدة على الزمالك بعد الانسحاب فى مباراة القمة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

اجتماع عاجل لوزارة السياحة لبحث تداعيات تعليق السعودية تأشيرات العمرة

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة