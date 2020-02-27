مكتبة الإسكندرية تستضيف المخرج اليابانى كازوهيرو صودا

الإسكندرية - جاكلين منير

يستضيف اليوم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة المخرج الياباني كازوهيرو صودا أحد أهم مخرجي الأفلام التسجيلية في اليابان والعالم.

"صودا" مصور ومنتج ومخرج تسجيلي ياباني يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة في صناعة الأفلام من مدرسة الفنون البصرية بنيويورك عام 1993، وتخصص في صناعة الأفلام التسجيلية بعد عمله لثمان سنوات في هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، قرر بعدها أن يتمرد على صناعة الأفلام التسجيلية التليفزيونية بالطريقة التقليدية، وابتكر "وصاياه العشر" في صناعة الأفلام التسجيلية المبنية بشكل أساسي على التأمل والمعايشة.

عُرِضَت أفلام صودا في العديد من المهرجانات الدولية، وحصدت عددًا كبيرًا من الجوائز، ويعرض آخر أفلامه "زيرو" حاليًا في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويتكون برنامج المخرج من أربعة أحداث رئيسية في القاهرة والإسكندرية، أولها يوم الأحد 1 مارس بمكتبة الإسكندرية، حيث يعرض فيلم "البحر الداخلي" الساعة السابعة مساءً.

وتقام يوم الثلاثاء 3 مارس محاضرة "الوصايا العشر في صناعة الأفلام التسجيلية" في تمام السابعة مساءً. المحاضرة باللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة للعربية.

ويعرض يوم الأربعاء 4 مارس فيلم "البحر الداخلي" الساعة السابعة مساءً في بيت السناري بالقاهرة، كما تقام يوم الخميس 5 مارس محاضرة "الوصايا العشر في صناعة الأفلام التسجيلية" بمركز التحرير الثقافي بالقاهرة.

كما ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية فعالية "أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية" في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة (EduVation) للتعليم والتدريب، وعدد من المؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية في مصر.

يسلط أسبوع التعليم الضوء على بنك المعرفة المصري ونظام التعليم الجديد في مصر والأنماط المختلفة للتعليم الرسمي وغير الرسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار، وإسهامات منظمات المجتمع المدني في رفع كفاءة الطلبة بمختلف المراحل الدراسية؛ وذلك من خلال محاضرات تعريفية وجلسات نقاشية وورش عمل على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى التعريف ببرنامج المعلمون 2030 الذي ينظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية.

كما سيتم تناول طرق تحفيز الطلاب والإبداع في التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسي في العملية التعليمية من خلال معرض للزائرين تعرض فيه المؤسسات التعليمية أعمالها وبراءات اختراع لطلاب التعليم الفني.

ويأتي أسبوع التعليم في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالاً لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.