اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 03:58 م
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محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن لتأمين دخل مناسب لأسرته ..صور

الخميس، 27 فبراير 2020 03:46 م
محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن لتأمين دخل مناسب لأسرته ..صور محافظ قنا أثناء تسليمة التروسيكل للمواطن
قنا - وائل محمد

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قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بتسليم تروسيكل للمواطن مقدم كمنحة من مؤسسة التكافل الإجتماعى والهلال الأحمر المصرى لمساعدته فى إقامة مشروع لبيع الخضراوات يوفر دخل مناسب لأسرته تساعدها على مواجهة أعباء الحياة، وذلك استجابة لشكوى المواطن حسين عبدالنعيم عبدالفتاح خلال اللقاء الجماهيرى بمدينة فرشوط لعدم قدرته على تدبير احتياجات أسرته المعيشية.

وأكد الداودى أنه بعد تقديم المواطن للشكوى تم تكليف المسئولين بمديرية التضامن الإجتماعى، ببحث حالته الإجتماعية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير وسيلة تؤمّن دخل مناسب للمواطن وزوجته وأبنائه الستة وخلال التسليم أوصى محافظ قنا المواطن بحسن رعاية جميع أفراد الأسرة والعمل بتفانى لتوفير احتياجاتهم الأساسية

ووجهه الداودى التنفيذين بسرعة استيفاء كافة إجراءات التراخيص الخاصة بالتروسيكل مع إدارة المرور، كما وجه الداودى شكره إلى كل من مؤسسة التكافل الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى على ما يبذلونه من جهد فى رفع المعاناة عن كاهل المواطن القنائى، مؤكدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات فى دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة فى إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا .

وفى سياق آخر، عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لاستعراض الموقف التنفيذى لمبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجاً، والتى تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، وتستهدف 12 قرية بمراكز أبوتشت ودشنا وفرشوط، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلى السكرتير العام المساعد وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بتنفيذ المبادرة.

وناقش الداودى أعمال تنفيذ المبادرة والاحتياجات المطلوبة بحضور فريق وحدة متابعة التنفيذ بالمحافظة ومسئولى الجهات المعنية والشريكة فى تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات تلك القرى من المشروعات الخدمية مشددا على سرعة استكمال المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة وفق جداولها الزمنية المحددة ، مؤكدا على متابعته اليومية لنسب تنفيذ تلك المشروعات، كما وجه المسئولين بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة وتوضيح معدل التنفيذ وأسباب التوقف إن وجدت لوضع الحلول الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
 
وأكد المحافظ على حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر أحتياجا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وهى أولى اهتمامات الدولة والمحافظة خلال الفترة الحالية .
 
وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو الإرتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لها .

 
محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن (1)
محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن

 

محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن (2)
محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن 

 

محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن (3)
محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن

 

محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن (4)
محافظ قنا يسلم تروسيكل لمواطن

 


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تسليم تروكسيل لمواطن

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