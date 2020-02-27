محافظ سوهاج: تحرير 33 محضر تموينى متنوع فى حملة للرقابة الإدارية

وأوضح المحافظ، أن الحملة خلال مرورها على عدد من المخابز تبين لها التصرف في 694 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وحررت عدد 4 محاضر تصرف في الدقيق، كما حررت عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 6 محاضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، ومحضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

وأشار الفقى ، إلى أن الحملة قامت بالتفتيش على الأسواق ومحطات الوقود، حيث حررت عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم صلاحية مواد غذائية، ومحضر موازين للشركة المصرية بطهطا لعدم وجود ميزان صالح، لافتا إلى أنه في مجال المواد البترولية تم تحرير محضرين عدم إعلان أسعار بمحطات البنزين، و3 محاضر معايرة وتقرير معاينة لمحطات البنزين.