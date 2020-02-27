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محافظ سوهاج: تحرير 33 محضر تموينى متنوع فى حملة للرقابة الإدارية

الخميس، 27 فبراير 2020 07:59 م
محافظ سوهاج: تحرير 33 محضر تموينى متنوع فى حملة للرقابة الإدارية خبز - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن تحرير 33 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة لهيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بالتعاون مع مديرية التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك للمرور على المخابز والأسواق ومحطات الوقود بمركزي طما وطهطا، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ، أن الحملة خلال مرورها على عدد من المخابز تبين لها التصرف في 694 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وحررت عدد 4 محاضر تصرف في الدقيق، كما حررت عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 6 محاضر إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، ومحضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

وأشار الفقى ، إلى أن الحملة قامت بالتفتيش على الأسواق ومحطات الوقود، حيث حررت عدد 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم صلاحية مواد غذائية، ومحضر موازين للشركة المصرية بطهطا لعدم وجود ميزان صالح، لافتا إلى أنه في مجال المواد  البترولية تم تحرير محضرين عدم إعلان أسعار بمحطات البنزين، و3 محاضر معايرة وتقرير معاينة لمحطات البنزين.

 

 

 


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