محافظ الدقهلية يستقبل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار لبحث فرص الاستثمار

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،اليوم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، لمناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

واستعرض محافظ الدقهلية مع رئيس الهيئة بحث توفير احتياجات المناطق الصناعية بالمحافظة وتوفير الخدمات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المتوقعة وتذليل العقبات أمام البدء فى تشغيل المشروعات

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل على تيسير إجراءات إقامة مشروعات استثمارية وتسهيل آليات عملها لزيادة عدد المشروعات الأمر الذى يخلق فرص عمل جديدة ويضاعف حجم الإنتاج ويرفع جودته نظرا لوجود منافسة إيجابية تصب فى صالح المواطنين.

وأضاف محافظ الدقهلية أننا نسعى بكل السبل المتاحة لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمار للمشروعات القائمة والسعى لإقامة مشروعات جديدة تمثل قيمة مضافة لسوق الاستثمار.

ومن جانبه عبر المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار عن سعادته لوجوده فى محافظة الدقهلية، وقال إنها تستحق كل الدعم لتوفير وتعظيم فرص الاستثمار، فهى محافظة عريقة بأهلها ولديها إمكانيات تسمح بفتح آفاق جديدة للاستثمار.

يذكر بأن استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه وفدى الهيئة العربية للتصنيع، والشركة الهولندية "لوبو"لاستعراض وبحث آليات تطوير خطوط تدوير القمامة فى مصانع التدوير بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم استحداث أربعة خطوط لتدوير القمامة بالمحافظة لتطوير منظومة التدوير بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، على أن يتم البدء بإقامة خط بسندوب يتم زيادته لاحقا لخطين وكذلك باقى الخطوط بعدة مناطق متفرقة بالمحافظة

ووجه محافظ الدقهلية لإدارة البيئة ومعالجة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع مسئولى العربية للتصنيع لدراسة أفضل البدائل التى تعظم الاستفادة من الخطوط الجديدة وتعمل بأقصى طاقة ممكنة فى تدوير القمامة.

محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار

محافظ الدقهلية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار