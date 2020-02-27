اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية: وضع رؤية شاملة لرفع كفاءة وتطوير ميدان سيدى جابر (صور)

الخميس، 27 فبراير 2020 02:51 م
محافظ الإسكندرية: وضع رؤية شاملة لرفع كفاءة وتطوير ميدان سيدى جابر (صور) محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال صيانة وتطوير نافورة ميدان سيدي جابر بنطاق حي شرق، والتي تم تطويرها بالكامل بصورة حضارية من خلال شركة السلام إنتربيلد كمساهمة من المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف بقطر رئيس شركة السلام إنتربيلد، وأعضاء مجلس النواب عن الدائرة، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق بوضع آلية عمل للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التي تمت بالنافورة، مشددا علي متابعة الصيانة الدورية بها مع وضع حراسة للحفاظ عليها ومحاسبة أي مقصر في ذلك.

كما كلف مسؤولي المرور بالتنسيق مع حي شرق لوضع دراسة ورؤية شاملة لرفع كفاءة وتطوير ميدان سيدي جابر بالكامل، مع الأخذ في الاعتبار دراسة بعض الاقتراحات الخاصة بوضع إشارات متعددة المراحل وإمكانية تطبيقها للحد من التكدس المروري بالميدان.

وخلال تفقده أعمال التطوير؛ أشاد بالجهود المبذولة وأنها تمت علي أعلي مستوي، مؤكدا علي دور وأهمية مساهمة المجتمع المدني للمشاركة في أعمال التطوير التي تتم والعمل جنبا إلى جنب بجانب المؤسسات الحكومية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وفي سياق متصل أكد الشريف علي اهتمام المحافظة بتطوير الميادين العامة والنافورات والاهتمام بزيادة المساحة الخضراء لجعلها متنفس ترفيهي للمواطنين. وأيضا إحياء المناطق العريقة بها وتطويرها. وذلك لإظهار الإسكندرية بالصورة التي تليق بها أمام أهلها وزوارها.

وجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة في السادس من فبراير الجاري للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، والذى تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بعد التكليف الرئاسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة في يوليو 2018 بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر، للمساعدة فى تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية، وتطبيق مفردات الهوية المصرية.

 

B7D6CE51-F90C-43E5-8927-8C3D871C85AD
 
 
BF0640FE-C047-4442-AAF6-392F121ED17A
 
 
C1D1D77D-864C-4952-8479-109746F212C0

الاسكندرية

اخبار اليوم

ميدان سيدى جابر

محافظ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة