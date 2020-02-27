اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 03:09 م
خالد صلاح
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مجلس وزراء الصحة العرب يدعو تغزيز التعاون بين الدول العربية لمنع انتقال كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:33 م
مجلس وزراء الصحة العرب يدعو تغزيز التعاون بين الدول العربية لمنع انتقال كورونا
أ ش أ

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دعا مجلس وزراء الصحة العرب إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال فيروس "كورونا المستجد" ، ودعم الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد حالات جديدة .

وأكد المجلس -فى قرار أصدره فى ختام أعمال دورته الثالثة والخمسين التى عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة البحرين- ضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، مشيدا فى الوقت ذاته بما تم من إجراءات من قبل مختلف الدول العربية للتأهب والاستجابة والتصدى لمنع انتقال الفيروس والاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأهب حسب ارشادات منظمة الصحة العالمية .

وأحُيط المجلس علمًا بالدليل الاسترشادى المقدم من المملكة العربية السعودية حول توحيد معايير خطط الطوارئ والكوارث وجاهزية المنشآت الصحية الفنية والإدارية للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث وتكليف الامانة الفنية للمجلس بتعميمه على الدول العربية للاستفادة منه .

وأكد المجلس دعمه لليمن فى مواجهة التحديات الصحية والإنسانية، داعيا الدول العربية الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعم إلى اليمن فى مجالات التغطية الصحية الشاملة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها.

ودعا المجلس إلى تنظيم مؤتمر عربى علمى حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة فى تعزيز القطاعات الصحية بالدول العربية خلال النصف الأول من عام 2021 ، وذلك لمناقشة أسباب هجرة الكفاءات وعوامل الجذب وبناء القدرات للأطباء وأعضاء الفريق الصحى وكذلك تطوير البحث العلمى فى الوطن العربى وآلية تطوير وتحسين الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة.

وأكد المجلس ضرورة العمل على تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات فى المنطقة العربية ، داعيا الدول العربية الأعضاء للاستفادة من الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأطفال والأمهات والمراهقات( 2019-2030 )، وموافاة الأمانة العامة الفنية للمجلس بتقرير نصف سنوى عن جهودها فى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية .

واعتمد المجلس نتيجة وتوصيات الاجتماع الأول للجنة "جائزة الطبيب العربي" الذى انعقد فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية يومى 15 و16 يناير 2020 ، وقرر المجلس تكريم الأطباء العرب الفائزين بالجائزة وهم: مرشح مصر الدكتور محمد حساني، ومرشح الإمارات الدكتور عارف عبدالرحيم النورياني، ومرشحة مملكة البحرين ابتسام السيد كاظم العلوي، حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 12 ألف دولار أمريكي، والثانى على 10 آلاف دولار أمريكي، والثالث على 8 آلاف دولار أمريكى وشهادة تقدير ودرع لكل فائز من أصحاب الجوائز الثلاث .

وحث المجلس الدول العربية على ترشيح أطبائها لنيل "جائزة الطبيب العربي" وفقا للمعايير وشروط الترشيح المعتمدة من مجلس وزراء الصحة العرب.

وأقر المجلس مشروع القانون الاسترشادى بشأن حماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم رغبة فى الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة ، الذى أعدته اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية ، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بعرض القانون على مجلس وزراء العدل العرب لاعتماده.

ودعا المجلس اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية للانعقاد خلال شهر إبريل المقبل لإعداد مشروع القانون الاسترشادى الخاص بأخلاقيات الدراسات السريرية والدوائية وعرضه على المجلس فى دورته القادمة لإقراره.

 

 


كورونا

وزراء الصحة العرب

فيروس كورونا

جائزة الطبيب العربي

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