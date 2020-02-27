مجلس الأمن الروسى: تصفية 13 خلية تابعة لتنظيم (داعش) شمال القوقاز

موسكو أ ش أ

قال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسى، إنه تم منع وقوع 9 هجمات إرهابية شمال القوقاز، وتم القضاء على نشاط 13 خلية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي خلال العام الماضي.

وأضاف باتروشيف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - : "أن رجال الأمن الروسي تمكنوا خلال العام الماضي من تصفية 26 إرهابيًا، ومنع وقوع 22 جريمة ذات طابع إرهابي، بما في ذلك 9 عمليات إرهابية".

وأوضح أنه في إطار تحقيق قرارات الاجتماع الماضي، الذي عُقد في محج قلعة أبريل 2019، تم تنفيذ العمل الخاص بمنع زعزعة الوضع الاجتماعي- السياسي في شمال القوقاز، مؤكدًا تمكن رجال الأمن من تنفيذ مجموعة من الفعاليات والإجراءات الهادفة لمنع النشاطات الإرهابية والمتطرفة.

جدير بالذكر أن الحشد الشعبى، قد تعرضاً لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين بالعراق أول أمس.

وذكر بيان لهيأة الحشد نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قوات الحشد الشعبي صدَّت تعرضاً لعصابات داعش الإرهابية على طريق "السحل" الرابط بين قضاء بيجي وناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وأشار الى وقوع إصابات بين العصابات الإرهابية إثر تصدى الحشد لها.

وقد أعلن الحشد الشعبى العراقي، السبت الماضى عن إلقاء القبض على منسق تنظيم داعش خارج العراق.

وقال الحشد فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبى نفذت، اليوم، عملية أمنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم "داعش" الإجرامى خارج العراق".

وأضاف البيان أن "العملية الامنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل".