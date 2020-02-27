اليوم السابع
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مايك بومبيو عن زيارة دونالد ترامب للهند: شراكتنا ستزداد قوة

الخميس، 27 فبراير 2020 07:27 م
مايك بومبيو عن زيارة دونالد ترامب للهند: شراكتنا ستزداد قوة مايك بومبيو
كتبت ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للهند، تظهر القيمة التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية في شراكتها مع الهند، مؤكدا أن التقاليد الديمقراطية توحد البلدين.

وقال بومبيو في تغريدة عبر تويتر:"تُظهر أول رحلة رسمية للرئيس ترامب إلى الهند هذا الأسبوع القيمة التي تضعها الولايات المتحدة في شراكتها مع الهند، توحدنا التقاليد الديمقراطية، وتربطنا المصالح المشتركة، وتحت قيادة الرئيس ترامب، كانت شراكتنا قوية وستزداد قوة".

بومبيو
بومبيو

 

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، حذر من أن بلاده سوف ترد إذا ما سعت روسيا للإضرار بالانتخابات الرئاسية لهذا العام ، مضيفا  في تصريحات للصحفيين، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن- أن التدخل غير مقبول ، قائلا "ولو اتجهت روسيا أو أي جهة أجنبية أخرى لاتخاذ خطوات تستهدف نسف ديمقراطيتنا ، فسوف نرد".

ومن جهة أخرى طالب بومبيو ، إيران بالكشف عن حقيقة حجم انتشار فيروس كورونا المستجد لديها، وعدم التكتم، معربا عن قلق بلاده من المعلومات التي تفيد بأن النظام الإيراني يخفي حقائق هامة بشأن انتشار الفيروس.

وقال وزير الخارجية ، إن على جميع الدول بما فيها إيران أن تعلن الحقيقة حول فيروس كورونا المستجد وتتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية في هذا الإطار، مضيفا -بشأن القضية الأفغانية -أن بلاده على استعداد لتوقيع اتفاق بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مع طالبان إذا ما اتجهت الأخيرة إلى خفض العنف في تلك الدولة ، وإذا ما مضت الأمور بصورة صحيحة فقد يتم التوقيع على الاتفاق يوم 29 فبراير الجاري.

 


بومبيو

مايك بومبيو

وزير الخارجية الامريكى

ترامب

الهند

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