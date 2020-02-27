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الخميس، 27 فبراير 2020 11:52 ص
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ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الفلفل الأسود يوميا؟

الخميس، 27 فبراير 2020 11:00 ص
ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الفلفل الأسود يوميا؟ الفلفل الاسود
فاطمة ياسر

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ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الفلفل الأسود يوميا؟.. بالرغم من وجود العديد من الأقاويل الخاصة عن أضرار تناول الفلفل الأسود، إلا أن الدراسات الطبية أثبتت أنه له فوائد صحية لتناوله يوميا، مقدمة العديد من الفوائد للجسم، وذلك وفقا لموقع " foodeatsafe.

أوضح التقرير، أنه خلال الطهي لا غنى عن إضافة الفلفل الأسود للطعام، فله مذاق مميز، ولكن فى نفس الوقت لا يوجد طعام دون إضافة الفلفل الأسود، لذا عليك التعرف على الفوائد الصحية للفلفل الأسود فى الطعام ومنها:

-يمنع الإصابة بالسرطان
 

يحتوي الفلفل الأسود على مادة تسمى بيبيرين، التي لها العديد من الفوائد الصحية الهامة للجسم، وأثبتت العديد من الدراسات أن تناولك للفلفل الأسود يقلل فرص الإصابة بالسرطان نتيجة لهذه المادة، كما أنه يحتوى على فيتامين C وفيتامين A والفلافونويد والكاروتينات ، وجميعها مضادات الأكسدة القوية التى توفر الحماية ضد الجذور الحرة المسببة للسرطان.

- يحفز الهضم
 

تناول الفلفل الأسود له دور كبير في تحفيز المعدة بسبب إفراز حمض المعدة لهضم البروتينات في الطعام، كما أنه  يحفز الانزيمات الهضمية فى البنكرياس.

-يخفف من أعراض البرد والسعال
 

فلفل أسود يعد مضادا للجراثيم ويمكن أن يساعد على تقليل أعراض البرد والسعال، لذا يمكنك وضع ملعقة من العسل الأبيض مع القليل من الفلفل الأسود وتناولها وذلك لعلاج البرد الطبيعي تمامًا، أو يمكنك أيضًا تناول العسل والفلفل في الماء الساخن لصنع الشاي بدلاً من تناوله مباشرة، يمكن أن يساعد الفلفل أيضًا في تخفيف احتقان الصدر عند التنفس في بخار. يبدو أن الفلفل يعمل بشكل أفضل مع السعال الرطب وليس الجاف.

- فقدان الوزن
 

تشير دراسة أجريت فى كوريا إلى أن مادة البيبيرين تمنع إنتاج خلايا دهنية جديدة في الجسم، وتقوم بحرق الدهون المتواجدة في الجسم، ولذا الأشخاص الذين يتناوله بكثرة يفقدون الوزن بشكل سريع.

 


الفلفل الأسود

فوائد الفلفل الاسود

ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الفلفل الاسود

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