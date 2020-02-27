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لو عندك 40 سنة.. دراسة تحذر: تناول مشروب سكري يوميًا يرفع خطر النوبة القلبية

الخميس، 27 فبراير 2020 05:00 ص
لو عندك 40 سنة.. دراسة تحذر: تناول مشروب سكري يوميًا يرفع خطر النوبة القلبية المشروبات السكرية
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة تخص الأشخاص في منتصف العمر، حيث أفادت أن مجرد تناول علبة واحدة من العصير المملوء بالسكر كل يوم قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن المشروبات المملوءة بالسكر والبالغة 330 مل ترفع مستويات الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر حدوث جلطات تقطع الدم عن القلب أو الدماغ.

درس باحثون من جامعة تافتس في ولاية ماساتشوستس حوالي 6000 شخص، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات السكرية يوميًا هم عرضة لمستويات منخفضة من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) "الكوليسترول الجيد" الذي يساعد على الحفاظ على صحة الشرايين.

وبالمقارنة بأولئك الذين نادراً ما تناولوا الصودا ، وجد الباحثون أن تناول المشروبات السكرية يجعل الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 53% لحدوث كميات كبيرة من الدهون الثلاثية - وهي الدهون التي تسد الأوعية الدموية والشرايين.

تعد المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية والمستويات المنخفضة من HDL علامةً واضحةً على دسليبيدميا ، وهي حالة تؤثر على ما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة، وقد أطلق عليها اسم "القاتل الصامت" لأنه يتم تشخيص أقل من نصف الناس والكثير منهم لا يدركون ذلك حتى أنهم يعانون من سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وعندما يستهلك الناس السكر ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم لديهم بسرعة ، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في الأنسولين ، وهو هرمون تخزين الدهون، وغالبًا ما يسمح تناول السكر بمزيد من الدهون مثل الدهون الثلاثية ، مما يزيد من خطر قطع الدم عن المخ أو القلب.

 

 


المشروبات السكرية

المشروبات الغازية

اضرار المشروبات الغازية

السكريات

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