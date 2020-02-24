تناول منتجات الألبان قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

يؤكد الباحثون أن تناول الألبان قد يقلل من احتمال التعرض للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة، خاصة أن الدراسة شملت 400 ألف شخص تناولوا الكثير من الحليب والجبن والزبادي، يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

ووفقا للدراسة انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية بنسبة من 5 % إلى 9 % مقابل كل كوب إضافي من الحليب في اليوم

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" تشير الدراسة أيضًا إلى أن الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان قد تكون مهمة، على الرغم من أن الرأي منقسم حول هذا الموضوع، حيث قيل إن المحتوى العالي من الدهون المشبعة ثد يضر للقلب.

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة، إن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للسكتة الدماغية، وذلك تمشيا مع بعض الدراسات السابقة التي أظهرت أن هؤلاء الأشخاص لديهم انخفاض في ضغط الدم، وهو خطر كبير للسكتات الدماغية، "ومع ذلك ، فإن النتائج ليست بنفس قوة الألياف الغذائية والخضروات والفواكه".

وأظهرت الدراسة ، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية ، أن 200 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13 % وهى نسبة أعلى من منتجات الألبان.

ويشير الباحثون أنه على الرغم من المعرفة المسبقة بأن الألياف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلا أن الأدلة على تناول منتجات الألبان لا تزال محدودة، لذلك هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات المناسبة حول هذا الموضوع.