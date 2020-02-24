سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تناول منتجات الألبان قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:00 م
تناول منتجات الألبان قد يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية شرب اللبن يخفض خطر الاصابة بالسكتة الدماغية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤكد الباحثون أن تناول الألبان قد يقلل من احتمال التعرض للسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة، خاصة أن الدراسة شملت 400 ألف شخص تناولوا الكثير من الحليب والجبن والزبادي، يمكن أن يقلل من خطر أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

ووفقا للدراسة انخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية بنسبة من 5 % إلى 9 % مقابل كل كوب إضافي من الحليب في اليوم 

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" تشير الدراسة أيضًا إلى أن الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان قد تكون مهمة، على الرغم من أن الرأي منقسم حول هذا الموضوع، حيث قيل إن المحتوى العالي من الدهون المشبعة ثد يضر للقلب.

 

وقال المؤلف الرئيسي في الدراسة، إن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من منتجات الألبان كانوا أقل عرضة للسكتة الدماغية، وذلك تمشيا مع بعض الدراسات السابقة التي أظهرت أن هؤلاء الأشخاص لديهم انخفاض في ضغط الدم، وهو خطر كبير للسكتات الدماغية، "ومع ذلك ، فإن النتائج ليست بنفس قوة الألياف الغذائية والخضروات والفواكه".

وأظهرت الدراسة ، التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية ، أن 200 جرام من الفاكهة والخضروات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13 % وهى نسبة أعلى من منتجات الألبان.

 

ويشير الباحثون أنه على الرغم من المعرفة المسبقة بأن الألياف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلا أن الأدلة على تناول منتجات الألبان لا تزال محدودة، لذلك هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات المناسبة حول هذا الموضوع.

 


السكتة الدماغية

منتجات الالبان

الالياف

الخضراوت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة