اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 10:34 م
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لماذا تصاب بكدمات بعد سحب الدم لإجراء تحاليل؟

الخميس، 27 فبراير 2020 10:00 م
لماذا تصاب بكدمات بعد سحب الدم لإجراء تحاليل؟ تحاليل ـ أرشيفية
فاطمة ياسر

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عند الذهاب لإجراء تحليل لسحب عينة من الدم، قد يتعرض الكثير لظهور كدمات فور سحب الدم، وهو ما قد يقلق البعض، لذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب وفقا لموقع "health". 
 
يقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بظهور الكدمات بعد سحب الدم، ومنها التعرض لمشاكل في الأوعية الدموية، كالتلف الذي يتعرض له البعض نتيجة لدخول الأبرز لسحب الدم، التي تتسبب في تعرض البعض للتلف في أوعية الوريد، أو الشعيرات الدموية، وهنا تظهر الكدمة.
 
وأضاف التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للكدمات بعد سحب عينى الدم بسبب صعوبة العثور على العروق أي الأوردة، فيتسبب ذلك في استغراق الشخص لفترة طويلة ولعدة محاولات، وهذا يزيد من فرص التعرض لظهور الكدمات.
 
وأكد التقرير، أن عدم الضغط على الأوردة والعرق فور إخراج الأبرة أي بعد سحب عينة الدم يزيد من فرص ظهور الكدمات نتيجة لتسريب الدم إلى الأوردة المحيطة.
الكدمات بعد سحب عينة الدم
الكدمات بعد سحب عينة الدم
 
وأثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة هم أكثر عرضة لظهور الكدمات بعد سحب الدم، كما أن الكدمات قد تكون إشارة في بعض الأحيان إلي أمراض الكلي أو الأنيميا.
 
وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص يجب عليهم القلق عندما تصبح أيديهم مشوهة، وأيضا يستمر معهم الألم لفترة زمنية ظويلة، بالإضافة إلي زيادة احمرار الجلد، وزيادة الشعور بألم مكان الأبرة.

نصائح لتقليل الكدمات بعد سحب الدم 

 

وشرح التقرير بعض النصائح التي تقلل من ظهور الكدمات بعد سحب عينة الدم، ومنها: 
 
- تجنب تناول الأدوية المسيلة قبل السحب ب24 ساعة.
 
- تجنب حمل الأوزان الثقيلة بعد سحب العينة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
 
- أضغط علي مكان سحب العينة فور إزالة الأبرة.
 
 

الكدمات

لماذ نتعرض للكدمات بعد سحب الدم

سحب الدم

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