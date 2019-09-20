كيف تتعامل مع الكدمات الزرقاء فى جسمك بخطوات بسيطة؟

كتبت هند عادل

كثيرا ما يتعرض أى شخص لكدمات أو الأطفال عند لعبهم وهو ما يؤدى إلى تحطم أوعية الدم القريبة من الجلد وتسريب كمية من الدم إلى الأنسجة التي تقع تحت الجل، ويسبب هذا الدم المتسرب إلى ظهور علامات بلون أزرق أو أسود يتغير لونه خلال عده أيام.

ووفقا لموقع " mayoclinic" يمكن علاج الكدمات بطرق بسيطة بإستخدام بعض الطرق المنزلية البسيطة وهى :

1- الراحة للمنطقة المصابة بالكدمات على قدر الامكان.

2- وضع كمادات الثلج على الكدمة بعد لفها فى منشفة وينبغي تركها على موضع الإصابة لمدة 10 إلى 20 دقيقة ويمكن تكرار الممارسة عدة مرات في اليوم لمدة يوم أو يومين.

3- الضغط على المنطقة المصابة بالكدمة إذا كانت متورمة، باستخدام الضمادة المرنة دون الشد عليها.

4- يمكن تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف الألم.

5- يجب الذهاب للطبيب في حاله ملاحظة وجود تورم مؤلم في المنطقة المصابة بالكدمة.