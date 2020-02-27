للوقاية من كورونا.. مؤسسة طبية أمريكية توضح الشكل المناسب للحية وشارب الرجال

كتب محمد رضا

تحاول كافة المؤسسات والحكومات حول العالم اتباع أكثر الإجراءات الاحترازية أمانًا لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ظل تزايد الحالات المصابة بالفيروس القاتل فى دول جديدة كل يوم، وفى هذا الصدد، طلبت مؤسسة NHS من موظفيها حلاقة اللحية للسماح لأقنعة الوجه بالتناسب بشكل أفضل أثناء محاولتهم الحد من انتشار فيروس كورونا، وقد أرسلت جامعة ساوثهامبتون NHS Trust رسالة بريد إلكترونى جماعية لمعالجة "مشكلة معروفة" مع أقنعة سيئة الوجوه على الوجه المشعر.

ويأتى ذلك بعد أن أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فى الولايات المتحدة، ملصقًا يوضح 36 نوعًا مختلفًا من شعر الوجه وما إذا كان كل نمط متوافقًا مع جهاز تنفس الوجه أو لا، وقد تم الآن توزيع الصورة بواسطة المدير الطبى لـ NHS ديريك ساندمان، وذلك وفقًا لما نقلته "sky news" البريطانية.

ويقول التقرير "يُسمح باستخدام الشوارب الصغيرة من نوع قلم الرصاص مثل "Zorro" و"Painter's Brush"، لكن هناك زيادة فى النمو بما فى ذلك "قطع لحم الضأن" و"الستار الذقن"، وفقًا للصورة، ومع ذلك، يتم إعفاء الموظفين ذوى اللحى لأسباب دينية أو ثقافية.

وتقول المذكرة: "سترى أن وجود شعر الوجه يضعف القدرة على حماية أى فرد من خلال قناع.. أنا أكتب لأطلب من أولئك الذين ليس لديهم سبب ثقافى أو دينى قوى والذين يعملون فى المناطق المعرضة للخطر للنظر فى الحلاقة"، وأضافت "أدرك بالنسبة للبعض أن هذا طلب كبير، أن اللحية شائعة جدًا فى الوقت الحالي.. لكننى أعتقد أن هذا هو الشىء الصحيح الذى يجب فعله".

وقد أصيب أكثر من 81.000 شخص فى جميع أنحاء العالم بالـ COVID-19، وهو مرض الجهاز التنفسى الناجم عن فيروس كورونا، فيما يقترب عدد الوفيات من 3000 حالة، وأشارت "sky news"، إلى أنه قد تم الاتصال بالصحة العامة فى إنجلترا وNHS England لمعرفة ما إذا كان سيتم إصدار التوجيه للمستشفيات على المستوى الوطنى أو ما إذا كان الأمر يتعلق بالثقة الفردية.

وبعد أن نشأ فى الصين، انتشر الفيروس الآن إلى كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وكانت هناك 15 حالة مؤكدة فى المملكة المتحدة حتى الآن، ويتم استخدام أجهزة التنفس، التى تغطى على الأقل الأنف والفم، من قبل العديد من الناس فى محاولة لتجنب العدوى، ووفقًا لما ذكرته هيئة الصحة والسلامة فى المملكة المتحدة، فإن القصبة واللحية "تجعل من المستحيل وضع ختم جيد للوجه على الوجه".

وينص الملصق على أن لحية الماعز وحصان الحصان وشارب الشرير جيدة بحذر، لكن الشعر يجب ألا يعبر سطح الختم الخاص بجهاز التنفس الصناعى، ويأتى هذا فيما كان قد قال الرئيس دونالد ترامب، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا لا يزال "منخفضًا جدًا"، فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، ودافع عن تعامل إدارته مع الأزمة، وقال إن خبراء الصحة "مستعدون ومستعدون وقادرون" على التحرك بسرعة إذا انتشر الفيروس.