باكستان تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد الإعلان عن حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد، لشخصين كانا يقوما بزيارة الجمهورية الإسلامية مؤخرا، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه وفقا لشعبة الطيران، فإن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل اليوم الخميس وسيظل ساري المفعول حتى إصدار أوامر أخرى من قبل السلطات.
وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في إقليمي "السند" و"بلوشستان" كإجراء احترازي بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.
وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الخميس أن حكومة إقليم السند في جنوب شرق البلاد أعلنت تعليق الدراسة اليوم وغدا، بينما أعلن إقليم بلوشستان، المتاخم لإيران، تعليق الدراسة حتى 15 مارس المقبل.. يأتي ذلك بعدما أعلنت باكستان تسجيل حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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