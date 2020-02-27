باكستان تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في إقليمي "السند" و"بلوشستان" كإجراء احترازي بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الخميس أن حكومة إقليم السند في جنوب شرق البلاد أعلنت تعليق الدراسة اليوم وغدا، بينما أعلن إقليم بلوشستان، المتاخم لإيران، تعليق الدراسة حتى 15 مارس المقبل.. يأتي ذلك بعدما أعلنت باكستان تسجيل حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران.