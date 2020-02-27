اليوم السابع
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باكستان تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 01:54 م
باكستان تعلن تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بسبب فيروس كورونا كمامات للحماية من انتقال فيروس كورونا
إسلام أباد (أ ش أ)

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أعلنت باكستان اليوم الخميس، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد الإعلان عن حالتي إصابة مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد، لشخصين كانا يقوما بزيارة الجمهورية الإسلامية مؤخرا، وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أنه وفقا لشعبة الطيران، فإن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ منتصف الليل اليوم الخميس وسيظل ساري المفعول حتى إصدار أوامر أخرى من قبل السلطات.

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق تعليق الدراسة في إقليمي "السند" و"بلوشستان" كإجراء احترازي بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الخميس أن حكومة إقليم السند في جنوب شرق البلاد أعلنت تعليق الدراسة اليوم وغدا، بينما أعلن إقليم بلوشستان، المتاخم لإيران، تعليق الدراسة حتى 15 مارس المقبل.. يأتي ذلك بعدما أعلنت باكستان تسجيل حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران.

وفي السياق ذاته، دعا مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة ظفر ميرزا، اليوم، الأشخاص الذين سافروا مؤخرا إلى الدول الموبوءة بالفيروس بالاتصال على الخط الهاتفي المكرس لتقديم المساعدة، كما أعلنت باكستان عن حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. 
 
يشار إلى أن السلطات فى باكستان، أعلنت امس الأربعاء، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها لشاب قادم من إيران، وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية، أن حالة الإصابة بالفيروس تقع فى مدينة كراتشى بإقليم السند جنوبى شرقى البلاد على الحدود مع الهند، موضحة أن المصاب شخصٌ يبلغ من العمر 22 عاماً جاء على متن طائرة من إيران وكان دائم التردد عليها.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 

باكستان

ايران

كورونا

فيروس كورونا

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