لبنان: تجهيز الحجر الصحى لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس "كورونا"

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أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الحكومة اتخذت قرارا بوجوب أن تكون كافة المستشفيات في عموم لبنان في حالة جاهزية لاستقبال أي حالات تستدعي إبقائها في الحجر الصحي من الوافدين من دول يتفشى فيها فيروس "كورونا" المستجد.

وقال وزير الصحة اللبناني - في تصريحات على هامش جولة أجراها على عدد من المستشفيات الحكومية في محافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد) - إن أي حالة يشتبه في أن لديها أعراض فيروس "كورونا" خارج العاصمة بيروت، يتم أخذ العينات منها وإرسالها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي المعتمد للتعامل مع الفيروس) وفور ظهور نتائج التحاليل يتم نقل المصاب إلى بيروت إذا استدعى الأمر.

وأضاف "لدينا وافدون من بلاد مصابة بفيروس كورونا، وهؤلاء هم مواطنون لبنانيون قادمون من مختلف الدول في العالم التي فيها مركز وباء، وبالتالي الإجراءات يجب أن تكون صارمة ومشددة، وليس من مصلحة أحد أن ينتشر هذا الفيروس، لذا نتمنى على جميع القادمين من مناطق ينتشر فيها الوباء، أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم".

وحذر وزير الصحة من خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأوضاع، مشددا على أن التعاون والحذر مطلوبان في هذا التوقيت، وأن الإجراءات التي يتخذها لبنان حاليا مطلوبة، وأن الوعي والانضباط هو أساس في مواجهة أي محنة وأي أزمة على الصعيد الوطني، وحتى يمكن تحقيق السيطرة التامة على هذا الوباء.

وأشار إلى أن لبنان يلتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية، ويعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على عدم تفشي الفيروس، لاسيما وأنه سريع الانتشار.. مضيفا "بقدر ما نحمي المسافر ونحمي البيئة المحيطة، نحد من انتشار الفيروس، وهذا هو العلاج الناجح حتى تاريخه لمواجهة هذا الوباء".

وأكد أن الوضع العام في لبنان تحت السيطرة وليس هناك ما يستدعي إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية، لافتا في هذا الصدد إلى أن وزارة التعليم أصدرت إرشادات مفصلة للوقاية من أية عدوى.

من جانبها، أطلقت وزارتا التعليم والإعلام في لبنان حملة توعية ضد فيروس "كورونا"، حيث أكد وزير التعليم طارق المجذوب أهمية التزام معايير النظام والتعقيم في المدارس، في حين شددت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على ضرورة التوعية بأهمية الوقاية والتزام الحذر واتباع الإرشادات الصحية، ومؤكدة أن الحكومة تعتمد الشفافية الكاملة في إعلان كافة التطورات المتعلقة بفيروس "كورونا".

وسبق وأعلن لبنان عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس "كورونا" داخل البلاد قادمتين من إيران، وجرى عزلهما في وحدة عزل طبية مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.