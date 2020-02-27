كيف تعزل نفسك ذاتيا 14 يوم بالمنزل فى حال الاشتباه بأعراض كورونا؟

كتبت إيناس البنا

مع تعليق المملكة العربية السعودية الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، نوضح ضرورة اتباع إجراءات العزل الذاتي في حال الاشتباه بفيروس كورونا.

قرار المملكة العربية السعودية يأتي كإجراء وقائي لتفادى عدم انتشار فيروس كورونا في موسم العمرة، خاصة مع زحفه لعدد من الدول العربية آخرها البحرين والعراق ولبنان.

وللأشخاص العائدين من العمرة وكانوا قد خالطوا أشخاصا من جنسيات أخرى، نقدم أبرز خطوات العزل التي يجب القيام بها إذا تم الاشتباه في أي أعراض لفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية " BBC "، فإن العزلة الذاتية ينصح القيام بها في للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم خاصة إذا كانوا على اتصال "وثيق ومستدام" مع الأفراد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، حيث يُنظر إلى أن قضاء 15 دقيقة على بعد 2 متر فقط من الشخص المصاب يمثل خطورة كبيرة.



العزل الذاتى

خطوات العزل الذاتي في المنزل



أوضحت هيئة الصحة البريطانية NHS الخطوات الحاسمة الضرورى استخدامها لتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين قدر الإمكان، تمامًا كما لو كنت مصابًا بالأنفلونزا وهى :

البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا. عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى. البقاء في غرفة جيدة التهوية مع نافذة يمكن أن تكون مفتوحة، منفصلة عن الآخرين في منزلك . أطلب المساعدة إذا كنت بحاجة إلى التسوق أو الأدوية من الأصدقاء أو أفراد الأسرة .



كورونا

كيف تعزل نفسك إذا كنت تعيش مع أسرة واحدة ؟



على الرغم من أنك قد لا تكون قادراً على فصل نفسك عن أفراد الأسرة أو زملاء السكن، إلا أن النصيحة تكمن في الحد من الاتصال قدر الإمكان، ولكن تنصح هيئة الصحة البريطانية الأشخاص الذين يعيشون مع مرضى فيروس كورونا المحتملين بالآتى: