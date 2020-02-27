اليوم السابع
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للعائدين من العمرة..

كيف تعزل نفسك ذاتيا 14 يوم بالمنزل فى حال الاشتباه بأعراض كورونا؟

الخميس، 27 فبراير 2020 06:00 م
كيف تعزل نفسك ذاتيا 14 يوم بالمنزل فى حال الاشتباه بأعراض كورونا؟ طرق العزل الذاتى فى المنزل
كتبت إيناس البنا

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مع تعليق المملكة العربية السعودية الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، نوضح ضرورة اتباع إجراءات العزل الذاتي في حال الاشتباه بفيروس كورونا.

قرار المملكة العربية السعودية يأتي كإجراء وقائي لتفادى عدم انتشار فيروس كورونا في موسم العمرة، خاصة مع زحفه لعدد من الدول العربية آخرها البحرين والعراق ولبنان.

وللأشخاص العائدين من العمرة وكانوا قد خالطوا أشخاصا من جنسيات أخرى، نقدم أبرز خطوات العزل التي يجب القيام بها إذا تم الاشتباه في أي أعراض لفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية " BBC "، فإن العزلة الذاتية ينصح القيام بها في للأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم خاصة إذا كانوا على اتصال "وثيق ومستدام" مع الأفراد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، حيث يُنظر إلى أن قضاء 15 دقيقة على بعد 2 متر فقط من الشخص المصاب يمثل خطورة كبيرة.

 

العزل الذاتى
العزل الذاتى

 

خطوات العزل الذاتي في المنزل
 

أوضحت هيئة الصحة البريطانية NHS  الخطوات الحاسمة الضرورى استخدامها لتجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين قدر الإمكان، تمامًا كما لو كنت مصابًا بالأنفلونزا وهى :

  1. البقاء في المنزل لمدة 14 يومًا.
  2. عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى.
  3. البقاء في غرفة جيدة التهوية مع نافذة يمكن أن تكون مفتوحة، منفصلة عن الآخرين في منزلك.
  4. أطلب المساعدة إذا كنت بحاجة إلى التسوق أو الأدوية من الأصدقاء أو أفراد الأسرة.
كورونا
كورونا

 

كيف تعزل نفسك إذا كنت تعيش مع أسرة واحدة ؟
 

على الرغم من أنك قد لا تكون قادراً على فصل نفسك عن أفراد الأسرة أو زملاء السكن، إلا أن النصيحة تكمن في الحد من الاتصال قدر الإمكان، ولكن تنصح هيئة الصحة البريطانية الأشخاص الذين يعيشون مع مرضى فيروس كورونا المحتملين بالآتى:

  • غسل يديك كثيرًا، باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل - خاصة بعد ملامسة المريض أو أي شيء تعاملوا معه.
  • لا يجب مشاركة الأشياء المنزلية مع شخص ما بمعزل، وإذا أمكن، يجب أن يكون لديهم حمام ومرحاض منفصل.
  • تنظيف الأسطح المنزلية يوميًا، وذلك باستخدام قفازات يمكن التخلص منها.
  • يجب وضع النفايات التي كانت على اتصال بالشخص المعزول في كيس قمامة بلاستيكي وتقييدها، ثم ربطها في كيس آخر.

 


فيروس كورونا

العزل الذاتي

تعليق السعودية العمرة

خطوات العزل الذاتي

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