كوريا الجنوبية: فرض حظر كامل على دخول الصينيين "أمر غير ضروري"

سول /أ ش أ/

قال المكتب الرئاسى فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه لا يرى مسألة فرض حظر كامل على دخول المواطنين الصينيين إلى البلاد لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "أمرًا ضروريًا".

وأعرب المتحدث باسم المكتب الرئاسى كانج مين سوك - فى بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - عن أسفه لاستمرار الانتقادات الموجهة لإدارة الرئيس الكورى الجنوبى "مون جاي-إن"، التى تدعى أن الرئيس يتملق الصين، بينما يتجاهل سلامة مواطنى بلاده فى ظل الانتشار السريع لهذا الفيروس.

كما أكد أن الإجراءات الخاصة لدخول المواطنين الصينيين إلى كوريا الجنوبية تتم "بشكل فعال".

يشار إلى أن كوريا الجنوبية تحافظ على قيود محدودة على وصول الأشخاص القادمين من مقاطعة "هوبي" وعاصمتها "ووهان" التى تعتبر موطن تفشى الفيروس.