كندا تطالب المواطنين بتخزين الأدوية والأطعمة لمواجهة احتمال انتشار كورونا

أوتاوا /أ ش أ/

شجعت وزيرة الصحة الكندية باتى هاجدو، اليوم الخميس، الكنديين على تخزين الأطعمة والأدوية فى منازلهم فى حالة مرضهم أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من المخاطر المنخفضة نسبيا للإصابة بالمرض فى كندا.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه النصيحة تتعلق بإندلاع أزمة محتملة من انتشار الفيروس إلى انقطاع التيار الكهربائي. وقالت "من الجيد أن نكون مستعدين لأن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة".

وأضافت "إن الأمر يتعلق أولا، أولا وقبل كل شيء ، بالتأكد من أن لديك ما يكفى من الإمدادات، فإذا مرض شخص ما فى عائلتك ، إذا أصبت بمرض ، لديك ما تحتاجه للبقاء على قيد الحياة لمدة أسبوع أو نحو ذلك دون الخروج".

واقترحت أيضا القيام بعدد من الأمور لتخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية فى الوقت نفسه من خلال البقاء فى المنزل إذا كانوا مرضى، وغسل أيديهم والحصول على تطعيم الإنفلونزا.

وصرح نائب رئيس قسم الصحة العامة فى كندا الدكتور هوارد نجو - للجنة الصحية بمجلس العموم اليوم - بأن الأمر يتخطى حدود النظام الصحى للحد من انتشار الفيروس إذا أصاب كندا.

وأعلن مسؤولو الصحة فى أونتاريو صباح الأربعاء أنهم اكتشفوا الحالة الثانية عشرة فى كندا حتى الآن.