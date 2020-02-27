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قيادات وضباط وفود عربية يتفقدون ميادين الرماية والقرية التكتيكية ..صور

الخميس، 27 فبراير 2020 01:13 م
قيادات وضباط وفود عربية يتفقدون ميادين الرماية والقرية التكتيكية ..صور قيادات وضباط وفود عربية يتفقدون ميادين الرماية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من قيادات وضباط كلية القادة والأركان والدارسين بالكلية من الضباط المصريين والوافدين من دول " السعودية – لبنان – باكستان – فرنسا – الإمارات – اليمن – الأردن – العراق – عمان – السودان – تنزانيا".
 
وكان فى استقبال الضيوف مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية حيث أبدى ترحيبه الشديد بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - وذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة مؤكداً اهتمام الوزير البالغ بتكثيف وزيادة الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة فى كافة الكليات والمعاهد العسكرية من خلق مناخ للتقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف فى مواجهة التحديات والمخاطر.
 
وأعرب مدير كلية التدريب والتنمية عن اعتزاز الأكاديمية بهذه الزيارة لما تؤكده من روح الود والتآخى وصلابة جسور التعاون بين جناحى أمن وطننا العزيز ومدى عمق مروده الإيجابى وآثره فى المجالات التدريبية والتعليمية والتثقيفية.
 
وشاهد الزائرون فيلماً تسجيلياً عن أنشطة كيانات الأكاديمية ثم قاموا بجولة داخل الأكاديمية شملت أهم الأنشطة والإنشاءات التدريبية والتعليمية، إضافةً إلى ميادين الرماية والقرية التكتيكية وميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة وميدان التحدى والقوى البدنية ومشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.
 
ومن جانبه، أعرب نائب مدير كلية القادة والأركان عن سعادته وفخره بوجوده داخل أكاديمية الشرطة مؤكداً على أهمية التلاحم والترابط بين جناحى الأمن لحماية أمن الوطن وإستقراره موجهاً الشكر لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه الزيارة لما تمثله من قيمة إستراتيجية فى التعرف على المؤسسات الوطنية ودورها الحيوى فى خدمة ورفعة الوطن.
 
الحضور
الحضور

الزيارة
الزيارة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

مشهد من الزيارة
مشهد من الزيارة
 

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