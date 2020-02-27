فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، يوم السبت المقبل، من عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية التى تجريها فرق الصيانة بقطاع شبكات كهرباء محافظة البحر الأحمر.



وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه بالتنسيق مع قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق المخبز الآلى ومدرسة النقيب مبارك الابتدائية، والمناطق المحيطة بها يوم السبت بدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.



وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربى بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.



كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.



فيما تشن مجالس المدن المختلفة بالبحر الأحمر حملات متكررة بالمناطق المختلفة، وذلك لتغطية كابلات الكهرباء والاعمدة المكشوفة، حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الأطفال، حيث ذكر بيان من الوحدة المحلية لمدينة غارب، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على سلامة المواطنين وتقديم خدمات آمنة لهم، والاهتمام بإنارة الشوارع مع مراعاة الأمن والسلامة للأهالى، أصدر اللواء إيهاب رافت، رئيس المدينة تعليماته بالاستمرار فى إصلاح الخلايا بأعمدة الإنارة وتغطية الكابلات الفتحات بجميع أعمدة الإنارة حفاظًا على مواطنى المدينة والأطفال فى ظل التغيرات المناخية المتقلبة .



وأكد البيان، أنه جرى عمل تغطية فتحات بأعمدة الإنارة وصيانتها وإصلاح الخلايا الكهربائية ودفن الكابلات بشارع مركز شباب الفتح بمنطقة الـ100 وحدة، وإنارة ميدان السنترال.