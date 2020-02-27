اليوم السابع
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فتيات معهد الأقالتة الثانوى أوائل العلمى و"زرنيخ" أول أدبى بمسابقة أزهر الأقصر

الخميس، 27 فبراير 2020 03:10 م
فتيات معهد الأقالتة الثانوى أوائل العلمى و"زرنيخ" أول أدبى بمسابقة أزهر الأقصر معهد الأقالته الثانوى الأوائل فى العلمى ومعهد زرنيخ فى الأدبى بمسابقات الأوائل
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، فعاليات مسابقة أوائل الطالبات للقسمين العلمى والأدبي، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وأحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وقد أسفرت النتائج عن فوز فريق فتيات معهد الأقالتة الثانوى بالمركز الأول على مستوى المنطقة للقسم العلمي، بينما حل فريق معهد الشيخ الأمير بالمركز الثاني، وجاء فريق معهد منشأة العمارى فى المركز الثالث.

وفى أوائل الطالبات للقسم الأدبى نجح فريق معهد زرنيخ بحصد المركز الأول على مستوى المنطقة وجاء معهد فتيات ارمنت الوابورات فى المركز الثانى بينما حل معهد فتيات العضايمة فى المركز الثالث مسئولى النشاط طه سعيد للبنين وشيرين محمد ورجاء عبد الهادى للفتيات، هذا ويصعد الفائز بالمركز الأول للتصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية لتمثيل منطقة الأقصر الأزهرية، والتى سوف ينظمها قطاع المعاهد منتصف مارس المقبل.

يذكر أن المسابقة نُفذت بقاعة إدارة رعاية الطلاب وشارك فى تحكيمها عددًا من الموجهين الأكفاء الذين انتدبتهم المنطقة لأعمال وضع الامتحانات وتصحيح إجاباتهم.

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن إستلام معهد القرنة الإبتدائى للفتيات بعد الإنتهاء من أعمال التطوير والتدعيم لرفع كفاءة المبنى، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمجهودات رجال الإدارة الهندسية للأبنية التعليمية الأزهرية بالأقصر، ومهندسى الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمشيخة الأزهرالشريف، بدعم المهندس الاستشارى محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف ومهندسى وزارة الإنتاج الحربى، وجاء ذلك ضمن خطة منطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، لتطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية بالمدن المختلفة لخدمة طلاب الأقصر، وذلك عبر إنشاء وإحلال وتجديد مجمعات تعليمية ومعاهد أزهرية جديدة لخدمة المنطقة الأزهرية والطلاب بمختلف مدن المحافظة، وذلك طبقاً لتوجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالارتقاء بمبانى المعاهد الأزهرية.

فتيات معهد الأقالته الثانوى الأوائل فى العلمى ومعهد زرنيخ فى الأدبى بمسابقات أوائل (1)
معهد الأقالته الثانوى الأوائل فى العلمى ومعهد زرنيخ فى الأدبى بمسابقات الأوائل 

 

فتيات معهد الأقالته الثانوى الأوائل فى العلمى ومعهد زرنيخ فى الأدبى بمسابقات أوائل (2)
معهد الأقالته الثانوى الأوائل فى العلمى ومعهد زرنيخ فى الأدبى بمسابقات الأوائل 

 

 


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