فتاة تقتل والدتها خلال مشاجرة للحصول على أموالها فى البحيرة

وبالفحص تبين العثور على جثة" ه. ر. أ” 62سنة داخل منزلها بمنطقة شبرا لمدينة دمنهور وبها آثار سحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، مما يدفع بوجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات الأمنية التى قامت بها وحدة مباحث قسم دمنهور بقيادة المقدم ماجد الحبشى رئيس المباحث ان ابنة المجنى عليها وتدعى" ش .ا " 23 سنة هى وراء ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

كما كشفت التحريات ، أن واقعة القتل تمت خلال مشاجرة بين الأم وابنتها بعد رفض الأولى إعطاء ابنتها بعض المبالغ المالية، وأن الابنة حاولت تهديد والدتها التى تقيم معها مرارا للحصول على معاشها الشهرى، وضربتها يوم الحادث مستخدمة عصا خلال المشاجرة معها حتى لفظت انفاسها الأخيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة للحصول على أموال والدتها.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .