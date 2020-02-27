غدا .. انقطاع المياه عن كرموز غرب الإسكندرية لترحيل خط مياه رئيسى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن منطقة كرموز غرب الإسكندرية، وذلك فى إطار تطوير محور المحمودية، نظرا لأعمال ترحيل الخطوط على مسار المحور، حيث سيتم ترحيل خط مياه قطر 1000 مم وقطر 600 مم.

وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الإسكندرية، إلى أن انقطاع المياه بمنطقة كرموز ومحرم بك بطريق المحمودية، وذلك ابتداءا من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة وحتى الانتهاء من أعمال ترحيل وربط الخط، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.

ويعد مشروع محور المحمودية أحد أهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة، والذى تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من المحور الهام الذى يمثل شريان حياة لمحافظة الإسكندرية.

وأصبح الحلم يقترب إلى الحقيقية، بعد أن استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء عدد 14 نقطة تنموية بطول المحور.

وترجع أهمية مشروع تطوير محور ترعة المحمودية بالإسكندرية ، إلى أنه سيؤدى لتحول ديموجرافى للأراضى على جانبى المحور مع التنوع فى الأنشطة المختلفة، وتنوع المناطق الخدمية والاستثمارية، وتطوير لجميع شبكات المرافق لتتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية المحافظة ، حيث يعد المشروع محورا تنمويا متكاملا يلبى كل متطلبات التنمية والحركة والاستثمار وحل المشكلة المرورية بالإسكندرية.