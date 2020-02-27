عميد آداب بنها: وقف عضو بهيئة التدريس 3 أشهر لبيعه كتبا خاصة الطلاب

القليوبية نيفين طه

قالت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، إنه ورد عدة شكاوى بقيام عضو بهيئة التدريس بالفرقة الرابعة ببيع كتب خاصة للطلاب نظير النجاح.

وشددت عبير الرباط في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أنه تم التحقيق بالشكاوى وتم التوصل إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بمنح درجات الشفوي كاملة لمن يشترى الكتب الخاصة بالقسم بقيمة تعادل خمس أمثال ثمنها الأصلي لبعض الطلاب وذلك نظير نجاحهم ورسوب الطلاب الذين لم يشتروا تلك الكتب دون علم باقي أعضاء القسم، وعلى الفور

أمر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بإحالة عضو هيئة التدريس للشئون القانونية وتم التحقيق معه وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيق، ثم قررت لجنة شئون التعليم بالجامعة حساب درجات الشفوي بنسبة ما حصل عليه الطالب فى التحرير ى ولم يتم إلغاؤها.

وأكدت عميد كلية الآداب بجامعة بنها، أنه لا صحة أن جامعة بنها ألغت درجات الشفوي في الامتحانات فهذا مخالف للقانون وقرار مجلس جامعة أقره ولا يحق الرجوع به أو عدم تنفيذه، أما أن الطلاب الذين قد حرموا من تلك الدرجات الشفوي بسبب قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها، بأخذ حقهم نظير عدم شرائهم الكتب الخاصة به فتم احتسابها.

كانت قد شهدت كلية الآداب جامعة بنها، أزمة بسبب إلغاء درجات الشفوي وأعمال السنة الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام بالكلية، ما تسبب في ارتفاع نسب الرسوب بالمواد الدراسية لعدد كبير من الطلاب الوافدين والمصريين فى نتيجة الفصل الدراسى الأول.