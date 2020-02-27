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علامات تدل على إصابة طفلك بالتقزم.. اعرفيها

الخميس، 27 فبراير 2020 11:00 م
علامات تدل على إصابة طفلك بالتقزم.. اعرفيها التقزم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"ابنى مش بيكبر وعلى طول وزنه ضعيف"، من الشكاوى التي نسمعها دائما من الأمهات، قد يكون عدم نمو الطفل هو وجود خلل في النمو أو قد يكون نقص الفيتامينات الأخرى وبعض الحالات تكون بسبب الإصابة بالتقزم.التقزم من الحالات الجينية وفيها يكون الشخص أقصر بكثير من المعدل الطبيعى له مما يطلق عليهم "قصار القامة" ويكون ذلك وراثيا او بسبب الإصابة ببعض الحالات الطبية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض العلامات التي تظهر على الطفل وتدل على اصابته بالتقزم وهى:

علامات تدل على إصابة الطفل بالتقزم

1: يكون طول الطفل أقل من المعدل الطبيعى لباقى الأطفال.

2: رأس الطفل تكون كبيرة عن جسده بشكل ملحوظ.

3: يكون الذراعان والأصابع مختلفين عن الشكل الطبيعى وطولهم أقل .

 

كما يوجد أسباب مختلفة تعرض طفلك للإصابة بالتقزم ومنها:

أسباب التقزم عند الاطفال 
 

1: العوامل الوراثية والجينية تزيد من خطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال.

2:وجود عيوب في مراكز النمو عند للأطفال مما تؤثر على صحة العظام وقدرتها على زيادة الطول.

3:قد يكون سبب التقزم عند الأطفال هو ممارسة الام عادات سيئة اثناء فترة الحمل ومنها التدخين، تناول الأدوية التي تضر صحة المرأة الحامل،  أو تناول المشروبات الكحولية التي تؤثر على نمو الطفل.

4:وجود مشاكل في هرمون الغدة الدرقية مما يؤثر على النمو .

5:الإصابة بأمراض الكلى والقلب.

ويكون فحص التقزم عن طريق عمل تحاليل للتأكد من العوامل الجينية، وفحوصات لتحاليل الغدة النخامية المسئولة عن افراز هرمون النمو، وفحوصات لمعرفة نسبة المعادن الموجودة في الدم.

 

 


التقزم

اسباب التقزم

اعراض التقزم

علامات تدل على التقزم

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