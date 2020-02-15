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عوامل وراثية وضغوط نفسية.. أسباب الثعلبة عند الأطفال

السبت، 15 فبراير 2020 10:00 م
عوامل وراثية وضغوط نفسية.. أسباب الثعلبة عند الأطفال الثعلبة عند الأطفال - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الثعلبة واحدة من الأمراض الشهيرة التي تؤثر على فروة الرأس وتسبب التساقط ووجود فراغات بين بصيلات الشعر، وتنتج عن وجود خلل في الجهاز المناعى أدى لتساقط الشعر ووجود حكة والتهاب في فروة الرأس، لا تفرق الثعلبة بين كبير وصغير، فيصاب بها الكثيرون نتيجة عدة عوامل، وحسب ما ذكره موقع nationwidechildrens فإن أسباب إصابة الأطفال بمرض الثعلبة هو:

 

أسباب الثعلبة عند الأطفال

1: قد يكون سبب إصابة الطفل بالثعلبة هى العوامل الوراثية أي إصابة أحد أفراد الأسرة بالثعلبة فتنتقل للأبناء.

2: وجود خلل في الجهاز المناعى عند الطف لأدى لإصابته بالثعلبة وبعض الامراض الأخرى ومنها البهاق والغدة.

3: الضغط النفسى الشديد وتعرض الطفل للتوتر والاكتئاب من الأسباب التي تزيد من خطر إصابته بالثعلبة، فقد أثبتت الدراسات أن الضغط النفسى والاكتئاب من أبرز أسباب الإصابة بالثعلبة عند الأطفال.

وذكر الموقع بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج الثعلبة وهى:

طرق طبيعية لعلاج الثعلبة

1: من الممكن استخدام فصوص الثوم أو زيت الثوم لعلاج الثعلبة، حيث يحتوى الثوم على بعض الخصائص التي تساعد في نمو الشعر من جديد.

2: خل التفاح، من أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد في علاج تساقط الثعلبة وتساقط الشعر، وذلك من خلال تدليك فروة الراس به.

3: زيت الخروع، يعتبر من أفضل الزيوت الطبيعية التي تعمل على تعزيز فروة الرأس وعلاج الثعلبة، وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس بزيت الخروع يوميا.

4: من الممكن استخدام عصير البصل لعلاج الثعلبة وتقوية بصيلات الشعر، وذلك عن تدليك فروة الرأس بعصير البصل.


الثعلبة

تساقط الشعر

الشعر

ثعلبة الاطفال

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