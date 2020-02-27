ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص ولحوم مذبوحة خارج المجازر فى حملة تموينية ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، وذلك لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجارى .

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير مديرية التموين بشأن الحملة التى نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، والصحة والطب البيطرى والصحة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع ألبان بدون ترخيص من الجهات المختصة ويستخدم مواد مجهولة المصدر فى عملية الإنتاج، بالإضافة إلى ضبط 100 كجم لحوم ذبح خارج المجازر وغيرصالحة للاستهلاك الآدمى ، فيما تحرير عدد 10 محاضر لأصحاب محلات لعدم الإعلان عن الأسعار،و ٥محاضر لمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن .

من جانبه أوضح المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات المحافظ ، وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطرى والصحة والبيئة، وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدورى على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين .

من ناحية أخرى نفذت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين، والصحة والطب البيطرى والصحة حملة والتى أسفرت عن ضبط 900 كيلو جرام من الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن ،حيث تم التحفظ على كميات الألبان وتحرير محضر وإحالة الواقعة لجهات التحقيق .

من جانبه أوضح المهندس وصفى عبدالله مدير عام التموين، إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن والجهات ذات الصلة من الطب البيطرى والصحة والبيئة، وذلك ضمن خطة المحافظة بتشديد الرقابة والتفتيش الدورى على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية من خلال حملات مفاجئة، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة وتطبيق القانون على المخالفين