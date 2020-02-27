ضبط تشكيلا عصابى تخصص فى سرقات الدراجات النارية التوك توك بساقلته سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته برئاسة الرائد كريم علام رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك، متخذين من دائرى المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابى بالتخصص فى سرقة الدرجات البخارية بدائرة المركز.

وعلى الفور وعقب عرض المعلومات على اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، قرر سرعة تشكيل فريق بحث وسرعة ضبط المتحرى عنهم قاد فريق البحث الرائد كريم علام رئيس وحدة المباحث مباحث مركز شرطة ساقلته.

وتبين من التحريات قيام عاملين لهما معلومات جنائية مسجلة، حاصل على دبلوم - مقيمين بدائرة المركز بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية ومركبات التوك توك عن طريق المغافلة، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفر إحدها عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، ومركبات التوك توك عن طريق المغافلة، وبإرشادهم تم ضبط و8 دراجات نارية ومركبتى "توك توك" مبلغ بسرقتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضرا بذلك وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

جاءت عملية الضبط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات، فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة ساقلتة بسوهاج.

يذكر أن مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، وجهت حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل وأسفرت عن ضبط عن ضبط 56 قضية تموينية.